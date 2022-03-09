台積電成外資最大提款機？謝金河曝「台股抗跌」關鍵

台北股市今（9）日反彈走高，盤中一度漲近250點，終場收在17015點，漲幅1.12％，收復萬七大關。而「護國神山」台積電也回穩，漲0.8％收在568元，雖然俄烏戰事未歇，美國禁止進口俄羅斯的能源產品引發通膨疑慮，但台股還是表現堅挺。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，「外資怎麼賣台積電？」會是台股大盤能否守住的最核心問題，並強調台股依然是全球少數的強勢市場。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 15:39:57
謝金河在臉書發文表示，「從3月4日起，台股在三個交易日重挫1109點，最大的殺手是外資，外資在這三個交易日中賣超台股1715.8億元，台積電成為最大提款機，而台積電股價下跌也牽動加權指數下跌，台股三個交易日大挫逾千點，外資大殺持股，大筆資金滙出，加大新台幣貶值力道，台灣出現罕見的股滙雙殺景象。」
謝金河分析，「從2018年起，到去年底為止，外資在過去四年，賣超台股三年，累計賣超1.3兆台幣，今年大家都覺得外資應該買超了，但是，外資把賣超台股的錢拿去加碼中資股，沒想到這些中資股輕者腰斬，重者跌七，八成，像美團自460跌至140.5港元，阿里今天跌到92.65港元，股價跌七成了，仍然擋不住跌勢，騰訊今天又創371.2港元低價，股價已經腰斬，小米從35.9殺到12.8港元，股價下跌64％...這些代表性的中國企業都跌到四腳朝天，這個時候台積電成了外資作帳最好的提款機。」
謝金河指出，今年以來到3月8日為止，外資大約從台積電提款1700億元，而賣超聯電約325億元，晶圓雙雄的賣超逾2000億元，成了重創指數的元兇。
謝金河最後結論，「外資最大力買超台積電的時候，股價在200到300之間，現在隨便賣都有很大獲利，在中資股跌不停的情況下，外資怎麼賣台積電？會是台股防守加權指數最核心的問題。不過，台股雖下跌，仍然是全球少數強勢的市場，殖利率在跌勢中是很核心的股價溫度計！」（編輯：倪浩軒）