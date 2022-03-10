巷仔內／何博文拚更上層樓　湧言會擴版圖

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何博文當時退選時表示，「退選不是結束，而是另一個全新的開始，挺台灣我將隨時再起」。如今何博文宣布不連任市議員，更凸顯對於挑戰立委的意願，並未隨著曾退選過而消退，這次是更帶著決心要進軍國會。
不過何博文宣布不連任的同時，也釋出「隨時準備好」可以接受徵召選新北市長的訊息。雖然現任新北市長侯友宜實力堅強，無法輕易撼動選情，何博文若真能參選年底市長，不僅拉高自己的層級外，也能讓湧言會扎根新北。
民進黨派系在新北市向來是多方爭霸，在過去尚未升格直轄市之前的台北縣時代，蘇貞昌曾擔任過2屆縣長，當時培養許多子弟兵，直到現在，仍有許多立委、市議員都是蘇系人馬。後來升格為新北市之後，蔡英文總統、立法院長游錫堃都曾參選過市長，同樣也栽培出許多英系、正國會的成員。
過去民進黨新北市（台北縣）黨部被蘇系、英系、正國會掌權，在蘇貞昌當上台北縣長後，蘇系的蔡憲浩、張基長、吳秉叡先後出任北縣黨部主委，直到2010年新北市升格，吳秉叡接續原縣黨部主委任期，成為首屆升格後的市黨部主委，等於蘇系在新北掌權了長達12年，至今仍有很大影響力；而後，英系羅致政當了2屆主委，再由正國會余天當了2屆，目前擔任主委的何博文，是湧言會擴展新北版圖的重要人物。
湧言會由原「海派」轉型而來，作為綠營的新興派系，有很大的企圖心。在海董「林崑海」過世後，湧言會的消長備受關注，湧言會的2大要角趙天麟、王定宇都是立委身分，阮昭雄也已表態2024年要挑戰立委，何博文帶著主委身分有意拚更上層樓，更可以看出湧言會仍嘗試壯大自己派系的實力。