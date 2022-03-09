林心如聞大S喜訊吐佩服 嘆「明星夫妻是外界在做比較」
《華燈初上》頗受歡迎的「蘿絲媽媽」林心如、「寶媽媽」吳慷仁，今（9）日一同盛裝出席義大利珠寶品牌BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，兩大媽媽桑難得同台較勁，引爆話題。分別是銀色情侶檔、明星夫妻身份的兩人，不免被問到大S閃婚具俊曄的感想，林心如透露自己對大S的欣賞，「蠻佩服大S追逐幸福的勇氣，她本來就是很有個性的女孩」，坦言自己只有在粉專上留言祝福對方，未打電話或多做打擾。受媒體追問，同為明星夫妻是否會被拿來比較？林心如直言「我和他們不同」，認為「明星夫妻是外界在做比較」。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-03-09 16:43:47
林心如性感現身BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，身著深V禮服佩戴頂級紅寶石鑽石珠寶，貴氣逼人。被媒體追問同為明星夫妻身份，對大S閃婚的感想，林心如直說「蠻佩服大S追逐幸福的勇氣，她本來就是很有個性的女孩」，也坦言自己只有在粉專上留言祝福對方，未打電話或多做打擾。
面對網友以「多年交情終成好姻緣」的關鍵，認為林心如和大S兩對夫妻頗有共同之處，林心如直言「我和他們不同」，認為大S和具俊曄是曾經交往過的情人，「我和老公霍建華則一直都是好朋友」。
媒體好奇都是演藝圈內的明星夫妻，是否會被一起拿來比較？林心如則吐露心聲，認為「明星夫妻是外界在做比較」，兩人的生活關起來是只有自己知道，覺得開心做自己，也讓對方很自在做自己最重要。和女友邵雨薇也是銀色情侶檔的吳慷仁，因此被關心是否受幸福氛圍感染？他自己主動分享「就是順其自然，認真過生活」。