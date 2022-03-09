外送39杯飲料「一堆人撲上來」？超狂真相曝光 同行全跪
近年來美食外送平台興起，民眾只要在平台服務範圍內動動手指，就會有外送員將美味的餐點送達，近日有外送員也分享，他接了一筆「39杯飲料」且沒購買袋子的訂單，鼓起勇氣送達指定地點後，竟然一群人朝他的方向湧過來取餐，真相曝光後，同行也紛紛感到佩服。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 16:03:57｜2022-03-09 16:08:10
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文提到，他在某天下午的離峰時段接到訂單，原本感到很開心，「但到現場才發現是39杯的可不可，重點客人還沒有買袋子」，他表示，認識的司機都說「沒拆單、沒袋子不接，等著讓勇者來送」。
原PO考慮了幾秒後，認為「反正也不是沒送過大單，來當一次勇者好了」，於是就再等了15分鐘，店家把做好的飲料一字排開後，他便放上機車、拍個照，前往外送指定地點。
不料到定位後，原PO竟被一陣歡呼聲簇擁，原來這份訂單，是整團出遊的遊覽車叫的，由於當初沒加訂購物袋，因此客人們不斷向原PO道歉，並排起隊伍，一個個到原PO機車旁領飲料再上車，如此荒唐的場面，也讓原PO感到逗趣，表示「什麼客人都遇過，還沒遇到排隊來取餐的XDDD」。
貼文曝光後，網友紛紛留言「他們全車都要感謝你耶」、「向佛心的勇者致敬」、「一定很有成就感」；此外，不少外送員也透過留言讚賞原PO，「遇到這種單也敢接，真的勇者」、「機車能硬載這麼多杯飲料，我跪了」、「排隊領餐好可愛，真想遇到」、「真勇，恭喜解成就」、「有整車的人排隊跟你領，值得了」。（編輯：張志浩）