T1／馬龍時間來了！中信特攻最大驚奇

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收起綜藝咖的綜藝感，新北中信特攻洋將馬龍(Marlon Johnson)在厄力 (Cleanthony Early)傷停之際，一夫當關主宰戰局，上週日對戰聯盟龍頭高雄全家 海神，帶領特攻們從最多落後 20 分急起直追，第四節數度追平比分，但終場前 21.59 秒海神射手于煥亞 2 罰俱中，要回 4 分領先，正當所有人以為特攻大勢已去，馬龍 挺身而出接管比賽，先是在終場前 16 秒飆進三分球，幫助特攻追到僅剩 1 分落後， 隨後又在終場前 13 秒抄球得手，隨後強攻內線上籃取分，短短 7 秒連拿 5 分，助 特攻一舉扭轉戰局，不僅全場特攻球迷嗨翻，連主播陳捷盛在場邊播報時都驚聲大 叫到破音，馬龍的神奇逆轉秀更被譽為 T1「馬龍時間」。
驚奇二:全主場幫 HOLD 早哥不吃 T 改拿 48 分大三元
先前因連 3 戰都遭驅逐出場，新北中信特攻洋將「早哥」厄力(Cleanthony Early) 本週主場請球迷喝咖啡，為了阻止厄力再度失控暴衝，特攻全主場總動員，幫助厄 力保持冷靜，只要厄力在場中出現情緒不穩狀況，總教練李逸驊立即下令要場上隊 友即刻把他脫離現場，特攻 DJ 也會和球迷們一起請厄力 calm down，結果立即見 到成效，本週厄力出賽 2 場，不僅未吞任何一 T，甚至還在上週五主場迎戰台灣啤 酒英熊，單場繳出恐怖的大三元數據 48 分、13 籃板、12 助攻，個人本季第 2 次大 三元，幫助特攻經歷延長賽後以 135 比 127 驚險奪勝，也改寫聯盟單場單隊最高得 分紀錄。
驚奇三:阿提諾不在家 獵鷹爆冷扳倒英熊因「新台灣人」阿提諾(William Artino)才剛結束世界盃男籃亞洲區資格賽，還在 防疫旅館進行隔離檢疫，上週六獵鷹作客台灣啤酒英熊哀兵出擊，原本預期戰況恐將一面倒，結果卻完全出乎意料，獵鷹開賽就打出凌厲的團隊攻勢，一波 26 比 12 攻勢，取得兩位數領先優勢，甚至在第三節結束還將領先比分擴大到全場最多 15 分， 雖然英熊在決勝末節展開兇猛反撲，但獵鷹群將全力守住領先優勢，雖然比分逐漸 被英熊拉近，但始終未被逆轉，最後靠著英熊朱億宗壓哨追平三分球失手，獵鷹在 阿提諾不在家的情況下，爆冷擊敗英熊，奪得本季第三勝，小將劉駿霆再度扮演奇 兵，全場攻得 10 分、6 籃板、2 抄截，還演出 2 次精彩爆扣。
驚奇四:李啓瑋 8 記三分彈 英熊 24 分落後驚奇逆轉
上週前 2 戰都與勝利擦身而過，台灣啤酒英熊終於在上週三連戰最終戰對上桃園雲 豹打出驚奇逆轉好球，雖然因體能下滑，英熊一路挨打，最多落後到 24 分，但下半 場及時回神，先在第三節打出 36 比 26 攻勢，將落後比分縮小到僅剩 9 分，決勝末 節再接再厲，終場前 7 分 18 秒蔣淯安 2 分得手，終於助英熊追平比分，隨後戰況 呈現拉鋸，終場前 3 分 29 秒，英熊還以 102 比 104 落後之際，一哥蔣淯安和射手 李啓瑋挺身而出，各拿 6 分，幫助英熊最後拉出 13 比 9 攻勢，完成驚天大逆轉， 李啓瑋外線手感發燙，全場飆進 8 記三分彈，獨拿 25 分、7 籃板、2 助攻、1 抄截 和 1 阻攻，不僅改寫聯盟本土單場最多三分球紀錄，也成為球隊逆轉大功臣。
驚奇五:聯盟最強洋將 首奪海外職業生涯大三元臺中葳格太陽洋將桑尼(Sani Sakakini)超全能身手，已被譽為聯盟本季最強洋將， 而上週六作客新北中信特攻，桑尼雖然在火力表現不如特攻洋將厄力(Cleanthony Early)37 分搶眼，但卻在攻守兩端依舊展現出強大的主宰力，全場攻下 21 分、14 籃板、11 助攻和 2 抄截，奪下個人海外征戰以來首次大三元也是聯盟本季第 4 次， 靠著桑尼的全能秀，太陽打出精彩的團隊籃球，全隊共送出 37 次助攻，改寫聯盟紀 錄，也克服最多 17 分落後劣勢，奪下本季第 10 勝，而太陽洋將塔克(Anthony Tucker)也在該役 20 分、10 籃板、9 助攻的準大三成績，僅差 1 助攻就可締造罕 見的單場同隊兩人大三元紀錄，隊長陳靖寰更是火力全開，單場轟進 6 記三分球， 豪取全隊最高 26 分。
驚奇六:女力當家 球員粉紅 T 感謝重要女性
聯盟上週推出「Women’s Week」主題週活動，六隊球員全都身穿特製粉紅 T 上場 熱身，許多球員都把握機會透過粉紅 T 對身邊最重要女性表達感謝，桃園雲豹 40歲「馴獸師」張智峰也展現鐵漢柔情一面，特別感謝他的老婆嚴立婷，並告白:「有 妳陪伴的日子，即使平凡也浪漫!謝謝妳!」，讓嚴立婷超驚喜，直呼:「不可思議!」 臺南台鋼獵鷹張幃翔也趁機向已在天堂的媽媽表達想念，他在粉紅 T 上印著:「媽 媽我想妳，下輩子換我照顧你。」感人留言讓人感受到張幃翔和媽媽母子情深。台 灣啤酒英熊一哥蔣淯安也對剛出生的愛女「珍珠」告白示愛:「謝謝妳來當我們寶寶， 爸爸媽媽會一直守護妳!」
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