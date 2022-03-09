不只標槍飛彈！西方軍援烏克蘭　這些武器國軍也有

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AT4火箭彈在超過40個國家中服役，美軍命名為「M136 AT4」，廣泛用於各大戰場上。國軍也於1990年代採購AT4火箭彈，彌補66火箭彈貫穿力不足的缺點。
加拿大日前宣佈援助烏克蘭4500枚M72反裝甲火箭彈，讓這款1963年服役的武器繼續於戰場上禦敵。M72反裝甲火箭彈正式名稱為M72 LAW（Light Anti-Tank Weapon，輕型反戰車武器），越戰期間美軍首度用於戰場上，我國也仿製大量生產稱為66公釐戰防火箭彈，俗稱66火箭彈。國軍近期陸續開始的新式教召中，66火箭彈操作也是後備軍人武器複訓鑑測項目之一。
雖然美軍也採購AT4火箭彈，但是M72由於成本低廉（每具約台幣2萬元）、操作簡便，至今美軍部隊仍在使用。尤其在伊拉克與阿富汗戰場上，叛亂分子缺乏重型裝甲車輛，貫穿力200公釐的M72火箭彈被美軍拿來攻擊城鎮建築物，在任務執行時，士兵一次只能攜帶一支AT4，但M72較輕，重2.5公斤反而能攜帶兩支。
美軍在2020年簽約採購M72 LAW FFE作為新一代肩射火箭系統，並計畫在今年正式部署服役。M72 LAW FFE大幅減低發射尾焰與噪音，能讓射手在建築物、防禦工事或是載具內部等狹窄空間，安全發射。經實測證明，M72 LAW FFE在夜間發射時砲口火光與尾焰，甚至小於美軍制式M9半自動手槍的槍口火焰，能強化射手隱蔽的效果，讓敵人難以發現。
對於加裝反應裝甲的主力戰車，AT4與Ｍ72火箭彈的威脅性不如標槍飛彈，但是只需單人操作就可以攻擊裝甲運兵車、輕型戰車、卡車等輕裝甲目標，在烏克蘭戰場上仍會給予俄軍裝甲部隊一定程度威脅。