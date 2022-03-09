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303大停電台電內部懲處　興達電廠長換人！調離主管職

▲303大停電究責，台電啟動內部懲處機制，確定興達電廠廠長歐皖麟調職，改由協和電廠廠長黃錦城接任。（圖／NOWnews攝影中心）
▲303大停電究責，台電啟動內部懲處機制，確定興達電廠廠長歐皖麟調職，改由協和電廠廠長黃錦城接任。（圖／NOWnews攝影中心）

中央社

2022-03-09 16:35:19

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）303大停電究責，除台電董事長與總經理已請辭獲准，台電也啟動內部懲處機制，確定興達電廠廠長歐皖麟調職，改由協和電廠廠長黃錦城接任，今天下午交接。

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經濟部日前公布「303停電事故檢討報告」，並依程序召開人員獎懲會議，啟動內部懲處機制，除台電公司董事長楊偉甫與總經理鍾炳利請辭獲准，副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作人員等，也進行相應懲處。
在興達電廠部分，已確定廠長職務調動，歐皖麟調職，由黃錦城接任新廠長，今天下午舉行交接儀式。

現年64歲的歐皖麟，在台電服務逾40年，前興達電廠長楊仁和屆齡退休後，歐皖麟於2020年1月1日正式接任興達電廠長一職。

歐皖麟今天接受中央社記者訪問表示，自己明年就可屆齡退休，卸下興達電廠長職務後，將離開主管職，可能轉派至台北工作。他說，只要還在台電的一天，他就會盡心盡力做好工作。

歐皖麟也坦言，303大停電事件後，興達廠員工們士氣低落，他很不捨，興達廠對台灣穩定供電貢獻良多，員工也都很認真，希望檢討過後，外界可以多給台電人鼓勵，也盼重拾社會對台電的信賴和支持。（編輯：謝雅竹）1110309

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