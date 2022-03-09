中天亞洲台落地遭打槍　NCC揭2大原因

中天亞洲台現於海外播送，中天公司有意將其申設為境內頻道，不過國家通訊傳播委員會（NCC）今（9）日表示，因中天亞洲台營運計畫中，擬製播新聞性節目超過50%，與營運計畫不符，且擬規劃與中國合作製作節目，有違反《兩岸人民關係條例》之虞，予以否準。
記者許若茵／台北報導
2022-03-09 16:45:52｜2022-03-09 16:56:47
NCC副主委翁柏宗指出，針對中天電視股份有限公司申設「中天亞洲台」，營運計畫載明，主要節目類型為綜藝節目、次要節目類型為新聞節目，但擬製播新聞性節目超過50%（新聞報導、時事評論各占29%等），與營運計畫敘述不符，且經審視，該頻道自律及內部控管機制之規劃，與該公司前自律內控組織多數雷同，未有明顯改變，難以期待其落實新聞專業自主。
翁柏宗也提到，中天亞洲台規劃與中國東方衛視、廈門衛視等合作，對於兩岸合作製作節目，要請權責機關函覆，而文化部回應，中國電視台為黨政直屬事業單位，屬於中國黨政機構，雙方合作，可能會違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例 》第33條之1第1項第1款規定。
翁柏宗進一步說明，依據《衛星廣播電視法》第10條第1項第3款，申請人計畫假使有違反法律強制或禁止規定之虞，或對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有不利影響，NCC就要予以駁回。