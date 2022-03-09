高雄今＋1　餐廳員工家人染疫屬第4波感染

高雄今（9）日新增1例確診病例為老新台菜女員工同住家人，4日經匡列PCR採檢陰性後隔離，於8日出現症狀，居家快篩驗出陽性就醫後確診（Ct值14.2）。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，昨天確診的案21056和今天確診的案21082都屬於第4波感染，顯示Omicron的傳染風險極高，呼籲儘速接種第3劑疫苗，並落實防疫措施。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-09 18:00:00
潘炤穎指出，案（21082）是一名十多歲的女性，為老新台菜女員工案（20939）同住密切接觸者，在已匡列隔離期間，因症就醫陰轉陽個案，經評估無社區風險、無足跡公布。
潘炤穎說，自助餐遊覽車傳播鏈源頭來自新北設計師案（19665），其衍生至案20248而傳染旅遊團新北案20913，導致高雄市8人、台南市11人因而感染，特別是案21056、案21082已進入第4波感染。
潘炤穎也呼籲，Omicron傳染風險極高，他要特別呼籲市民朋友務必儘速接種第三劑疫苗有效增進個人防保護力，並要落實良好個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手，以確保個人及社區安全。
※【NOWnews 今日新聞
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