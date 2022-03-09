貶破28.4元了！新台幣何時止穩？匯銀人士點出關鍵指標
俄戶戰事未歇，即便台股今（9）日止跌反彈上漲190點，在外資持續在台股賣超及匯出下，新台幣與台股表現脫鉤，貶破了28.4元價位，終場收在28.435元，較前一交易日貶值7.3分，也創2021年4月14日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交金額為12.96億美元。至於新台幣何時止穩？匯銀人士認為要看外資何時停止從台股提款，尤其現在又有俄烏戰事及美國將升息，預期新台幣短線有測試28.5元可能性。
記者顏真真/台北報導
2022-03-09 17:07:13
俄烏戰事延燒，加西方持續制裁俄羅斯，美股跌多漲少，台股今日則是反彈走高，盤中一度漲近250點，萬七大關收復，來到17072點，終場漲190點，收在17015點，漲幅1.12%，成交金額新台幣3161億元。不過，在外資持續在台股賣超並匯出，今日仍在台股賣超新台幣318.18億元，新台幣表現與台股脫鉤，還是持續走貶。
匯銀人士指出，雖然新台幣兌美元今日早盤以28.36元、升值0.2分開出，但在外資在台股持續賣超及匯出，加上美元仍相對強勢，新台幣兌美元隨後止升回貶，下午一開盤更貶破28.4元價位，一度來到28.456元、貶值9.4分，終場收在28.435元兌1美元，較前一交易日貶值7.3分。
至於新台幣何時可以止穩？匯銀人士認為，要看外資何時停止從台股提款。從目前俄烏戰事未止，美國聯準會（Fed）又即將升息來看，新台幣持續緩貶在所難免，短線有測試28.5元價位的可能性。