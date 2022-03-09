台開董座邱于芸親赴金門發薪　透露將前往花蓮

台開連續跳票、傳出財務危機，旗下多個營業據點都發不出薪水、暫時停業。而台開公司原定7日方放薪資，但員工苦候薪資入帳未果。今（9）日台開董事長邱于芸於金門風獅爺商店街發放員工薪資，邱表示這已完全證實台開副董事長吳子嘉先生所言，「公司沒錢發薪水，未來也不會有錢」，不只屢對廠商債權人跳票，連員工薪資也跳票。而邱也表示明（9）日將前往花蓮新天堂樂園發放員工薪資。
記者許家禎/台北報導
2022-03-09 17:13:28｜2022-03-09 17:14:58
據了解，之前一位自稱吳子嘉特助、前已於台開自請離職的郭姓人士，在3月5日至金門對員工的談話中明白表示，將協助所有員工領取「員工就業安定基金」（應為「積欠工資墊償基金」），其領取三大要件為因公司歇業、清算或破產，有欠薪事實、公司未積欠勞健保與勞退金，以及大量解雇。並鼓勵員工盡速前往各地勞工局檢舉申訴，提前造成欠薪事實。
董事長兼任總經理邱于芸7日即發出聲明，不發員工薪水、惡意跳票，這是公司治理與企業的社會責任嗎？是身為善良管理人應有的作為？對於員工、廠商用後即丟、甩鍋政府的行徑，邱于芸表示天理難容。
邱于芸董事長今日親至金門風獅爺商店街，帶來員工們2月薪資，向金門員工道謝並加油打氣，並表示這是每一位員工努力為公司付出、合法合理的勞務報酬，沒有理由積欠大家。而她也透露明天將前往花蓮新天堂樂園發放員工薪資。
台開經營權之爭鬧得沸沸揚揚，台開本月1日緊急召開臨時董事會，確認邱于芸董事長職權，並解任副董事長吳子嘉。邱于芸表示，在董事和股東與社會各界的支持下，台開各單位將不會停業，並全力保護員工工作權和股東權益，台開將重獲新生。但此舉人事變動，卻遭吳子嘉隔日發重訊否認，隨後更控訴邱向員工施壓取得公司大印後盜用印章，限制台開於台灣中小企銀之帳戶，已對邱于芸提告偽造文書。