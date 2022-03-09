貝里斯總理訪行政院　邀蘇貞昌到貝國訪問、釣魚

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蘇貞昌表示，布里仙紐多次在聯合國大會、世界衛生大會等國際組織為台灣發聲，為台灣國際參與來表示最大支持，也看到布里仙紐正義發言，對台灣國際參與大有幫助，他也藉這機會表示感謝。
蘇貞昌說，他對總理夫人羅莎娜推動兒童福利、婦女權利也感到敬佩，台灣積極推動兩性平權、兒童權益、婦女照顧，且台灣是亞洲兩性平成績最好國家，希望可以相互交換意見，互助合作。
布里仙紐說，貝里斯也是民主國家，支持自由公民、自由媒體，並改善人民生活。貝里斯也維護自己領土完整以及國際承認，會與台灣堅持站在一起。同時也感謝台灣行政團隊，促成兩國經濟合作協議，對貝里斯經濟發展很重要。
布里仙紐指出，貝里斯遭疫情衝擊，由於經濟長期仰賴觀光，導致2020年經濟萎縮12％，人民過著艱苦生活，台灣有亮眼的成績值得效法，因為台灣不但是成功保護台灣人民，經濟發展還能夠兼顧。
「台灣有專長與經驗是世界可以取經」，布里仙紐說，不幸台灣無法加入國際組織，貝里斯一直在國際組織為台灣發聲，就是希望台灣可以加加入跟貢獻，疫情期間就連國力強大的國家，受到衝擊遠大於台灣，是因為台灣有卓越的公共衛生、健保。
布里仙紐說，台灣是女性權利、平等領頭羊，台灣女權有諸多成就，台灣選出第一任女性民選總統，台灣立法院40%是女性，貝里斯是小國，12個民選官員只有2名是女性，貝里斯希望能追上台灣。