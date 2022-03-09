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醉男救護車上鬧事！推警嗆「你想怎樣」　下秒慘遭大外割

▲新北市一位男子醉酒後在家跌倒，結果卻辱罵毆打要將他送醫的救護人員，最終驚動警察來壓制。（圖／翻攝自新北消防發爾麵YouTube）
▲新北市一位男子醉酒後在家跌倒，結果卻辱罵毆打要將他送醫的救護人員，最終驚動警察來壓制。（圖／翻攝自新北消防發爾麵YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-03-09 17:23:32

新北市新莊區一位49歲林姓男子日前深夜在家飲酒，酒醉後跌倒，救護人員獲報後抵達現場，林男卻態度很「盧」，一下說要就醫一下說不用。好不容易上了救護車，林男又辱罵推打救護人員，警察到場協調，林男竟嗆警察「不然你想怎樣？」並推擠警察，結果慘遭大外割壓制在地，之後被依妨害公務、公然侮辱等罪送辦。

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▲新北市一位男子醉酒後在家跌倒，結果卻辱罵毆打要將他送醫的救護人員，最終驚動警察來壓制。（圖／翻攝自新北消防發爾麵YouTube）
▲新北市一位男子醉酒後在家跌倒，結果卻辱罵毆打要將他送醫的救護人員，最終驚動警察來壓制。（圖／翻攝自新北消防發爾麵YouTube）
新北市消防局在臉書粉專分享了紀錄事發經過的影片，感慨表示消防員時常於深夜拖著疲憊的身軀在大家熟睡時出勤，每次救護都認真處理，為了每個有需要的人們而努力，「請大家珍惜身邊的發爾麵，我們也需要被尊重」。

據了解，林男疑似因為酒醉，在救護人員到場時便已經纏夾不清，救護人員一邊安撫他情緒一邊哄他上車送醫，結果在車上林男又要求救護車「不要鳴笛」，救護人員解釋按規定必須鳴笛，林男竟飆罵三字經還出手推擠救護員，吵著要下車。救護車無奈只好停下，並報請轄區員警來處理，不過林男仍繼續挑釁警察，最後遭大外割壓制在地才安分。

網友紛紛在底下留言替警消人員打氣，「尤其遇到喝醉酒的，辛苦你們了」、「嚴厲譴責這樣的醫療暴力」、「酒醒後就又說什麼都不記得了，真的是很浪費緊急醫護資源」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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