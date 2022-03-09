清水社宅　議員指正市府新聞「竹篙湊菜刀」

台中市新任新聞局長鄭照新今 (9) 日中午拜訪民進黨市議員楊典忠，楊典忠針對「清水社宅」問題提出質疑，楊典忠拿出 3 月 3 日都發局長拜訪時提供書面資料， 105 年都發局完成先期規劃作業，經 106 年 9 月 8 日「臺中市政府住宅諮詢審議委員會」 第 1 次會議決議「改列長期評估基地」並同意備查在案，今日市府新聞稿卻說「前朝決議不開發」，台中市政府換人執政後搞不清楚況「竹篙湊菜刀」，要求鄭照新查明後應該更正。

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楊典忠說， 108 年盧市長上任後台中市議會召開第一次大會，市府提送原清水分局舊宿舍位於鰲峰段 490 、 491 、 495 、 496 、 497 、 506 、 507 、 508 、 512 、 519 地號之公有土地處分案，當時就要求市長懸崖勒馬不要一上任就當敗家市長，雖然財政局到現在還沒出售土地，但是明明說要列入長期評估基地，怎麼 3 年後的今天卻有推給前朝，市府的心態還是相當可議。

楊典忠表示，政治人物不能說一套做一套，至於清水社宅舊址閒置三年，他要求在中區興中街的大火正凸顯台中市社會住宅需求的重要性，市政府有必要給台中市的租屋市民們一個安全的住宅環境，也呼籲盧市長，如果妳不能要求妳的建商好朋友們蓋出平價住宅，遏止房價飆升，就請要求都發局多蓋一些社會住宅給需要租屋的市民們吧。

另外，楊典忠還帶鄭照新到服務處外面查看，他請鄭照新指出服務處哪一個部分屬於違建，楊典忠說 82 年購屋至今就長這樣子，而對於中二立委補選時指涉民進黨議員要求設立捷運正英站，與外界質疑地方家族炒土地有何干係？鄭照新當場尷尬回說「歹謝」，是當時選舉幕僚準備資料，並沒有針對楊議員提出質疑。

台中市住宅發展工程處表示，社會住宅之興辦均須辦理先期規畫評估可行後，透列預算才可開發，故鰲峰段土地經辦理先期規劃評估後，基地內公私有土地權屬及巷道繁雜問題，建議不適合優先開發社會住宅，故林市長任內即考量先期規劃評估建議，以及推動社會住宅財務困難，故以區域需求量高之公有權屬土地

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無地上物及道路

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