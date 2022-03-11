「CROSSROAD跨世代」倡議平台將上線！學生團體很看好

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而對於新上線的「CROSSROAD跨世代」倡議平台，蔡一愷認為，無論是什麼樣的平台，能讓大家頻繁使用，促進改變，讓大家的聲音被看到才是永續經營的不二法門，如果能透過媒體第四權的力量，透過不同角度的報導，讓討論熱度提升，這是民間自己開設平台與中央開設最大的不同。
「網路政策參與平台是政府的，議題曝光的手段很少，不過若是以媒體的角度，可能在議題上面有更多的切角，促進不同面向的討論，議題可以更彈性，更有溫度。」蔡一愷說，如果注重年輕人的市場，能夠有效的和社群平台連結、合作，就會變成討論議題的主流，青年族群的議題能夠在這個平台上被看到就是優勢。
另外，台學聯也即將在「CROSSROAD跨世代」倡議平台提出兩大提案，其中，大學生遷戶口部分，希望可以藉由具有在當地居住事實的大學生，透過積極的具體行動改變校園與周邊生活環境，讓青年的意見不再只因為「北漂」、「南漂」等異地就學因素而被忽視。
另一提案則是即將在立法院討論的《大學法》修法問題，修正內容包含《大學法》第15條，將校務會議中學生代表的席次從「不得少於十分之一」調整為「不得少於三分之一」，並調整《大學法》第33條「大學應『輔導』學生成立學生會」一詞，保障學生參與校內各級會議的權益，且明訂學生會法人地位，讓財務、法規等重要事項不受校方干預；另外，還包含檢討校長遴選制度、取消一級主管校務會議投票權、併校程序應經校務會議等。