真子夫妻耍特權？傳日擬用「外交機密費」　砸2億請保全

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不過就在律師考試即將到來之前，紐約2月10日傳出了槍擊事件，地點就在小室圭夫婦居住的公寓的樓下。
先前日媒報導指出，小室夫婦居住在紐約曼哈頓柯林頓區的高級公寓，公設豪華，內部配備也一應俱全。 不過目前小室夫婦居住的公寓並沒有24小時的保全駐守。
有日本政府相關人士透露，因兩人居住的公寓沒有配置24小時保全，日本當局委託日本駐紐約大使館，每天派2名警察到公寓附近巡邏。但當局認為，這樣的警力在發生緊急事態時，很難迅速應對，因此正在考慮將小室圭夫婦的警備外包給紐約當地的民間保全業者。
據悉，外務省以及警察廳已經開始商討外包事宜，不過所需的維安費用，可能將會使用「外交報償費」，也就是「外交機密費」來支付。外務報償費是用在必須保密的外交活動上，而資金來源正是人民的稅金。
至於配置保全要花多少錢，根據《週刊新潮》向熟悉美國保全業的業者詢問，即使是最便宜的方案，一個月也需要大約3900萬日圓（約台幣956萬元），若再加上住宅長住保全，每月費用將超過7000萬日圓（約台幣1716萬元），一年下來將花掉8億日圓。
目前正在紐約任職的國際律師湯淺卓表示，雖然無法確定使用外交機密費這項消息的真實性，但依據美國的消費來計算，一年花費8億的確不無可能，而這也並非是一筆小錢。湯淺卓指出，若小室夫婦在紐約居住60年的話，可能將會花掉數百億日圓來配置保全。
消息曝光後，引起網友議論紛紛，有人認為，真子已經脫離皇室，怎麼可以使用人民的納稅錢，要他們用自己賺的錢，自己配置保全，還有人認為，不如把這筆錢拿去補助在疫情中努力奉獻的醫療業者，或是援助烏克蘭。