COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

真子夫妻耍特權？傳日擬用「外交機密費」　砸2億請保全

▲真子夫妻於去年10月結婚，一舉一動仍是外界關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲真子夫妻於去年10月結婚，一舉一動仍是外界關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-09 18:02:04

日本秋篠宮文仁親王的長女真子去年與大學同學小室圭結婚，雖然真子已經脫離皇籍、成為平民，但夫妻兩人的一舉一動仍受到大眾關注。先前爆出，小室圭的律師考試恐將左右兩人能在美國居留的時間，若未合格，兩人可能得在今年7月返國。如今又傳出因為兩人在紐約的公寓沒有保全，先前還曾發生槍擊案，日本政府為了支援小室夫婦在美國的生活，計畫投入「外交機密費」來外包特勤公司保護兩人安全，一年恐怕得花上8億日圓（約台幣1億9615萬億元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日媒《週刊新潮》報導，小室圭2月底結束第二次的律師考試，結果將於2個月之後出爐。但先前曾有媒體指出，他也正面臨簽證到期問題，若是無法順利通過考試、取得簽證，小室圭與真子可能就得在今年7月打包返回日本。因此這一次的考試對他而言勢必是只許成功不許失敗。

不過就在律師考試即將到來之前，紐約2月10日傳出了槍擊事件，地點就在小室圭夫婦居住的公寓的樓下。

先前日媒報導指出，小室夫婦居住在紐約曼哈頓柯林頓區的高級公寓，公設豪華，內部配備也一應俱全。 不過目前小室夫婦居住的公寓並沒有24小時的保全駐守。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲真子與小室圭於去年11月中旬一同前往美國紐約展開新婚生活。（圖／美聯社／達志影像）
有日本政府相關人士透露，因兩人居住的公寓沒有配置24小時保全，日本當局委託日本駐紐約大使館，每天派2名警察到公寓附近巡邏。但當局認為，這樣的警力在發生緊急事態時，很難迅速應對，因此正在考慮將小室圭夫婦的警備外包給紐約當地的民間保全業者。

據悉，外務省以及警察廳已經開始商討外包事宜，不過所需的維安費用，可能將會使用「外交報償費」，也就是「外交機密費」來支付。外務報償費是用在必須保密的外交活動上，而資金來源正是人民的稅金。

至於配置保全要花多少錢，根據《週刊新潮》向熟悉美國保全業的業者詢問，即使是最便宜的方案，一個月也需要大約3900萬日圓（約台幣956萬元），若再加上住宅長住保全，每月費用將超過7000萬日圓（約台幣1716萬元），一年下來將花掉8億日圓。

目前正在紐約任職的國際律師湯淺卓表示，雖然無法確定使用外交機密費這項消息的真實性，但依據美國的消費來計算，一年花費8億的確不無可能，而這也並非是一筆小錢。湯淺卓指出，若小室夫婦在紐約居住60年的話，可能將會花掉數百億日圓來配置保全。

消息曝光後，引起網友議論紛紛，有人認為，真子已經脫離皇室，怎麼可以使用人民的納稅錢，要他們用自己賺的錢，自己配置保全，還有人認為，不如把這筆錢拿去補助在疫情中努力奉獻的醫療業者，或是援助烏克蘭。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀