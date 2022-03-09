不想見具俊曄？大S祕婚惹怒徐媽　小S緩頰：都是一家人

大S宣布二嫁韓團「酷龍」成員具俊曄，卻未事先告知徐媽，讓媽媽無法接受，傳出母女冷戰不說話，徐媽還揚言大S不道歉，就不會見女婿具俊曄，處事態度較圓融的小S，接受《NOWnews今日新聞》訪問，聽聞此事先嘆了一口氣，再緩緩地說「都是一家人，彼此這麼相愛，你說怎麼可能冷戰到多久，之後就會慢慢沒事的」。





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▲大S（右）、小S（左）感情好，小S處理任何事都會支持姊姊。（圖／ 翻攝臉書）

大S對感情向來自主性強，當初和藍正龍戀愛時，一度因家人意見相佐爭吵，因而缺席直播節目《娛樂百分百》，當時落單的小S面對鏡頭大哭，真性情向姊姊告白「今天不管妳遇到什麼事情，世界上最愛妳的人，就是妳的家人，世界上只有我們家的人，不會想傷害妳，會不顧一切對妳付出所有的愛，我希望妳可以牢牢記住一點，不管妳現在選擇要跟誰在一起，妹妹還有媽媽、姊姊，我們就是最愛妳的人，不會想要傷害妳」，哭到一度無法主持下去，足可見小S對姊姊的無條件力挺。





而大S和汪小菲見面四次就決定閃婚，徐媽也是事後知道消息，攜手10年婚姻後，徐媽一直要她考慮兩個小孩不要離婚，但大S不顧徐媽反對，又選擇了離婚，這次閃電決定二婚，依舊隱瞞母親，難怪徐媽會生氣，選擇暫時冷戰不說話，不過親情之間終究血濃於水，相信時間久了之後，正如小S說的一樣，母女倆應該還是會言歸於好。



