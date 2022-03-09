台中大遠百美麗購物節登場 10日起VIP預購會打前鋒

台中市中友、廣三SOGO及台中大遠百三家百貨公司，母親節檔期前哨戰VIP預購會10日同步開打。其中，台中大遠百美麗購物節以「時尚殿堂」為主題，VIP預購會10起至17日，精選保養、香氛等質感新生活強打首賣好康，將帶領消費者由內到外體驗最美麗的購物節。

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台中大遠百美麗購物節加母親節檔期，是3月10日起至5月10日，前後共54天，首波是預購會，接著3月18日購物節開打至4月13日，接著是母親節檔期至5月10日。業者看好疫情趨緩，買氣恢復，三波業績目標上38億元，較去年同期成長8%。

▲台中大遠百美麗購物節主打化妝品及國際精品服飾，將帶領消費者由內至外體驗最美麗購物節。（圖／台中大遠百提供）

明天是購物節VIP預購會登場，期間化妝品及內睡衣累計滿3000送300十足券，單筆1萬元再加送200。百貨服飾單筆滿4000送200打用券，遠百APP會員再加送100抵用券。1樓國際精品服飾指定專櫃單櫃1萬送1000 十足券。另針對信用卡祭出16大銀行化妝品，單筆分6期刷1萬元送350十足券。7大銀行全館單筆分6期刷6000送200十足券，還有獨家會員來店禮，滿額號即贈巴西FUGO孚果工坊純天然果汁。

大遠百美麗購物節除了強打化妝品及國際精品外，邁入第七屆的中部獨家年度精瓷展，以璀璨奢華的金色為主軸，打造「瓷醉金迷展」，囊括十五大品牌，包括德國麥森瓷器、Baccarat、法藍瓷、居禮名店、琉園、WEDGWOOD、筌美術、臺華窯、ALESSI、大古鐵器、崠屋、乾堂軒、茶工坊、赫斯特、僑俐等同場展示，邀請消費者一探瓷器所灑落的耀眼光芒。

其中美的焦點不勝枚舉，有MEISSEN國裕麥森《滿室生香花瓶》畫家霍爾格．席爾以豐沛的果實飾滿其身，搭配優雅的寶蓋與渾圓的瓶身，讓這座花瓶成為歲捻年豐的美好意象。FRANZ法藍瓷《繁盛榮景巴洛克瓷瓶》透過巴洛克的華麗結合中國梅瓶的典雅，東西方美妙交融，淬煉出經典的視覺美感。居禮名店《尼羅河舞孃》作品中大量的金色繪飾為最大特色，埃及風笛演奏者的裙子與作品底座搭配身後的金屬瓦罐，使光澤形成鮮明對比創造出非常華麗的效果，十分值得藏家至現場細細品味 。