「CROSSROAD跨世代」將上線　青年團體：有即時、有熱度

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以近期討論的早自習自由運用規劃來說，「該議題在一年多前就已經在公共政策網路參與平台成案，延宕至今一年多後才有討論、結案。」張育萌說，當初該議題提案的內容其實包含國高中生，並非只有此次修改辦法中的高中學校，「如果有追問，要求公部門好好回答，大家點於公共議題的討論熱度與參與度也會更高。」
張育萌認為，民間自辦平台具有即時性優勢，可以反映當下真正熱門的時事，而非現況下等於是議題已經冷卻了才被回應，另外雖然公民的人數多，但如果議題的焦點分散，公部門的回應也會比較避重就輕，但透過媒體成立的倡議平台，就可以要求公部門更加細緻的回應，更甚者有期待的目標、時程表，目前的政策有哪些缺陷，「我們就可以用我們的架構進行盤點，而不是用公部門的理解說明現在的政策。」
而青民協也將在「CROSSROAD跨世代」倡議平台針對18歲公民權下修進行提案。張育萌指出，希望立法院已經有相關提案後，配合修憲的討論，希望可以透過這個平台讓公部門都有一些壓力，讓行政院、立法院共同面對18歲公民權主流化的議題。
「CROSSROAD跨世代」提案包含五大領域，有「行政法規」、「財政經濟」、「科技教育」、「人權正義』、「永續環保」，只要提案在30日內超過1千人線上附議，我們將啟動新聞團隊針對提案進行深入追蹤報導。透過媒體第四權的力量，探討問題源頭、推動輿論討論、更新進度並監督政府。