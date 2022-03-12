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「CROSSROAD跨世代」將上線　青年團體：有即時、有熱度

▲《NOWnews今日新聞》將於3月17日推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，青民協理事長張育萌認為，民間自辦平台具有即時性優勢。（圖／NOWnews資料照）
▲《NOWnews今日新聞》將於3月17日推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，青民協理事長張育萌認為，民間自辦平台具有即時性優勢。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-12 08:00:00

喜愛參與公共政策討論的你，受夠了公家機關冷冰冰的制式回應？《NOWnews今日新聞》將於3月17日推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，將網路聲量轉化為為推動社會完善的力量，邀請所有對時事有熱情的年輕人們踴躍提案。

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台灣青年民主協會理事長張育萌指出，倡議平台的興起主要是因為過去對公部門要提案非常困難，過去唯一的辦法就是透過立法院的代議民主，在資訊時代下才衍伸出線上的倡議平台，提供一個直接民主的管道，「然而現況下的公共政策網路參與平台，有兩大痛點，第一個是回應沒有即時性，第二個要追問是非常困難的！」

以近期討論的早自習自由運用規劃來說，「該議題在一年多前就已經在公共政策網路參與平台成案，延宕至今一年多後才有討論、結案。」張育萌說，當初該議題提案的內容其實包含國高中生，並非只有此次修改辦法中的高中學校，「如果有追問，要求公部門好好回答，大家點於公共議題的討論熱度與參與度也會更高。」

張育萌認為，民間自辦平台具有即時性優勢，可以反映當下真正熱門的時事，而非現況下等於是議題已經冷卻了才被回應，另外雖然公民的人數多，但如果議題的焦點分散，公部門的回應也會比較避重就輕，但透過媒體成立的倡議平台，就可以要求公部門更加細緻的回應，更甚者有期待的目標、時程表，目前的政策有哪些缺陷，「我們就可以用我們的架構進行盤點，而不是用公部門的理解說明現在的政策。」

而青民協也將在「CROSSROAD跨世代」倡議平台針對18歲公民權下修進行提案。張育萌指出，希望立法院已經有相關提案後，配合修憲的討論，希望可以透過這個平台讓公部門都有一些壓力，讓行政院、立法院共同面對18歲公民權主流化的議題。

「CROSSROAD跨世代」提案包含五大領域，有「行政法規」、「財政經濟」、「科技教育」、「人權正義』、「永續環保」，只要提案在30日內超過1千人線上附議，我們將啟動新聞團隊針對提案進行深入追蹤報導。透過媒體第四權的力量，探討問題源頭、推動輿論討論、更新進度並監督政府。

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