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數位科技產業群聚！高軟園區第2園區基礎設施工程啟動

▲經濟部加工出口區管理處舉行高雄軟體園區第二園區基礎設施工程啟動儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.03.09)
▲經濟部加工出口區管理處舉行高雄軟體園區第二園區基礎設施工程啟動儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.03.09)

記者黃守作／高雄報導

2022-03-10 23:59:00

經濟部加工出口區管理處於9日，在高雄軟體園區第二園區，舉行基礎設施工程動土祈福儀式，以擴大南部數位科技產業群聚之規模。

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▲高雄軟體園區第二園區基礎設施工程動土。(圖／記者黃守作攝，2022.03.09)
▲高雄軟體園區第二園區基礎設施工程動土。(圖／記者黃守作攝，2022.03.09)
高雄軟體園區第二園區基礎設施工程動土祈福儀式，是由加工出口區管理處處長楊伯耕主持，該處副處長劉繼傳、組長蔡春、高雄市副市長羅達生、工務局長楊欽富、經濟發展局副局長高鎮遠、工務局新建工程處長許永穆、立法委員賴瑞隆等人與會。

▲高雄軟體園區第二園區基礎設施工程進行動土祈福儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.03.09)
▲高雄軟體園區第二園區基礎設施工程進行動土祈福儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.03.09)
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處編列新臺幣9,800萬元預算，執行高雄軟體園區第二園區開發計畫，率先啟動園區公共工程，進行動土祈福儀式，盼工程順利完成。

楊伯耕說，高軟二期係延續高軟一期重點產業，發展資訊軟體、數位內容及智慧應用等相關產業，並結合亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展之場域，共同打造南台灣重要科技產業聚落。

楊伯耕指出，此一工程委由高雄市政府工務局新建工程處辦理，主要工程內容為瀝青混凝土道路鋪設及施設排水系統、污水系統、寬頻管道、人行道、照明系統等，工期為320日曆天，預計於112年2月完工。

楊伯耕並指出，後續園區開發將進行第一棟大樓興建計畫，不僅可強化既有產業聚落產業發展，更可新增產業用地，發揮群聚效應，帶動園區整體發展，並提高在地就業機會。


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