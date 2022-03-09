藍營初選民調加權最高100％　簡皇譽、黃心華盼適當修正

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爭取國民黨新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）的簡皇譽認為，自己堪稱本次的「重災戶」，無法享有任的加權；擔任區黨部主委不僅要張羅黨部的大小開銷，也要經營地方關係及黨務，但這些付出完全沒有被現階段的提名辦法所採納，未來如何鼓勵更多的年輕企業經營者，協助黨在地方深耕？
爭取國民黨新北市議員第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）黃心華指出，曾為黨奉獻者，應該要在初選的民調上，能獲得加權的機會，而且即使未來有各式各樣新增的加權條件，但各類加權的總上限，應該不能超過100％；因為過度浮濫加權，將導致民調原本的意義喪失。
記者會中也當場宣讀一封公開信黃心華、黃子哲、簡皇譽、詹為元共同聯名的公開信，信中提及2點的訴求，包括一、對於曾經「為黨服務」、「為黨宣揚理念」、「揭弊監督民進黨政府」的人，經舉證後，初選民調應享有加權且不低於50%；二、初選民調的加權條件可「很多元」，但是所有加權的總上限，應該訂在100%，不可浮濫超過，否則會扭曲事實，也失去了民調的本意。
簡皇譽、黃心華會後準備數十朵的百合花和公開信影本，分送給入場開會的新任常委；強調百合的意涵是「百年政黨、和衷共濟」，期盼年齡不要成為是否能被提名的唯一關鍵，唯有讓黨內的老幹、新枝、嫩芽，都能真正同舟共濟、招募及陪養人才的方式保持多元，如此黨的未來才能夠人才濟濟。