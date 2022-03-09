名家論壇》吳崑玉／普丁的挫折　卻是深藍的崩潰

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藍營論述的進退失據，根源於三個錯誤認知，從而把自己推到天坑裡，想爬都爬不出來。
第一個錯誤是以為俄中牽了「堅若磐石」的友好宣言，中俄兩國就成了同盟，鐵板一塊，可以共同對抗美日歐等西方聯盟。為什麼深藍這麼恨美國呢?因為老美力挺蔡英文和民進黨。敵人的敵人就是朋友，所以敵人的朋友就是敵人，而深藍唯一的敵人就是奪走他們政權和退休金的民進黨。全世界唯一想徹底消滅民進黨的大國就是中國，所以中國的朋友就是反民進黨的朋友。普丁看來已跟習大大結為好友，中俄兩國背靠背對抗民進黨的老大哥美國，烏克蘭又跟那些美歐納粹走在一起當走狗，所以當然要挺俄滅烏，證明美歐挺的政權一定會失敗，證明中俄紅色政權只要一出手就保證勝利成功。
深藍掛便是用這種小學生水準的天真，去看待複雜難解的國際關係。然後閉著眼睛把自己跟某大國，甚至只是想像的某紅色集團死死綁在一起，結果普丁在烏克蘭僅是遇到挫折，深藍掛卻先墜入天坑，讓自己看起來就是個侵略者的幫凶。普丁那句「烏克蘭是俄羅斯不可分割的一部份」，更深深打中深藍韓粉的心弦，拼命忍住沒出口講完整的其實是「今日俄國血洗烏克蘭，明日中國就會血洗台灣」，你們這些不知死活的台灣人，還不快棄械投降?
深藍掛沒想到的是，滿以為天縱英明的習大帝，一樣中了老奸俱滑的普爺陰招，弄得自己進退失據，不知該如何回應?妙的是，長期以來要等中國明確表態才敢覆誦指令的國民黨，足足等了六天才敢吭聲反對侵略，以免站錯邊得罪人。結果還是被自家深藍掛修理，因此音量不敢開太大。這種在價值與態度上的游移不定，讓人們更覺得這一屋子都是沒有原則的政客，沒半個值得信賴。
會讓深藍掛如此天真的原因，其實是潛藏在潛意識裡的「巨棒崇拜」，那是種從中華帝制與黨國威權傳下來，覺得人人都應該服從巨大威權與強力控制的一種「陽具崇拜」。那甚至不能稱作是「集體主義」，因為他們認同的不是集體最大利益，而是最高權威者的最大利益。所有人都該是向上看齊，向大隻佬看齊的。人們的生活是最高權威者的賞賜，是向下滲透的麵包屑，而人們應該為此溫飽感激涕零。當大隻佬發了怒，人們是不該反抗，也無力反抗的，所以唯一合理的理性決策，就是向其跪服；唯一合格的外交作為，就是不要惹大隻佬發怒。好死不如賴活著，有錢人家的賤奴，也強過路邊的打鐵匠。你要是惹毛了惡霸淫首西門慶，你的下場就是武大郎，沒有其他。
這便是深藍認知的第二大錯誤，「巨棒崇拜」使他們永遠迷信戰機坦克遠優於刺針和標槍(飛彈)，大國一定輾壓小國，光列出殲-20和遼寧號的性能數據便足以嚇垮台灣人，後面還有核武呢!所以他們在軍事戰況判斷上經常出錯，戰略戰術選擇有限，經常背離現實，一堆預言不到十天就被殘酷現實打臉。而且無法從歷史經驗和現實戰爭中汲取有用的教訓，改善自身的體質和預判準確度。
前兩項錯誤又造就了第三項常見的錯誤:分寸與時機的拿捏完全失準。所謂「政治語言」，就是在適當的時機講出大家心裡想說卻說不出口的那句話。這種常被稱為「政治判斷」的東西，很像在跳竹竿舞，你必須抓到節奏，在準確的時機下腳，並且準確而快速的抽腿，否則就會被絆倒。普丁又不是藍營金主，大罵普丁侵略也不會傷到藍營分毫，為什麼不敢及早表態反對侵略?為什麼要挺俄損烏然後才發現狀況不對再縮手撤回?反過來說，如果你真覺得普丁幹得好，那就勇敢的挺到底，國民黨還可以去莫斯科設個代表處，完成民進黨不可能達成的任務，重現黨史上「第二次聯俄容共」。結果，深藍掛總是在錯誤的時機，去碰觸錯誤的議題，又擁抱了錯誤的價值與態度，讓自己跌進錯誤的坑洞。
藍腦的思維，一向是先認明大哥，標定誰是自己人?然後再決定發言方向。價值與態度，僅是其發言稿撰寫時的說法依據而已。但網路時代輿論的凝結，靠的就是明確的價值、態度、與目標，而不是沒有說服力的兩可說法和音量。你可以分析俄國強大國力，將使烏克蘭損失慘重，但你不能滿滿信心的神話侵略者必勝，或是顛倒黑白的說先入侵他國的軍隊是為了保護自身安全。即使在美軍入侵伊拉克時，台灣也沒有完全站在美軍那一方，而只是配合反恐與當成一門生意在做，立場與當時中國的玩法並無二致。這是價值立場與政治現實間的妥協，也正是那首竹竿舞所需要抓的節奏，但老K們似乎完全掌握不住。
本以為滿屋博士的藍營，對國際政治會有較深的認識，沒想到打滿了雞血的藍腦，竟然歡喜加油到自己從樓上摔進天坑，這不只是讓人跌破眼鏡，還連肋骨都跌斷了，得幫他們叫救護車插管送醫了啊!
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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