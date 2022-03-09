移工就醫困境重重！選擇隱忍、仰賴民俗療法成常態

《四方報》報導，外籍移工來台，多從事較辛苦的工作，長期下來對身體健康的影響不容小覷。移工雖然納入我國健保，但在實務上往往因醫療觀念、語言隔閡、休息時間有限等因素而難以使用醫療資源。新事社會服務中心漁工組社工李正新向《四方報》表示，外籍移工就醫時遇到最大的問題就是語言不通，建議醫院可以集結相關外語人才資源，以促進移工就醫的便利性。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-09 19:09:58
李正新說，移工就醫時，常常不清楚就醫管道、搞不清楚掛號的科別，就診時也會受限於語言隔閡，難以向醫生正確表達病情、聽取醫生診斷等，使得醫療資源的使用面臨困境，多需仰賴社工從旁協助，或直接撥打1955求助。此外，移工請假不易，尤其是港邊工作的漁工，其工作性質、時間較特殊，休假時間不定，距離醫院又遠，都成為就醫的阻礙。
不僅如此，由於移工母國的醫療體系與台灣不同，在母國沒有「全民健保」，就醫往往要花上大筆醫療費，因此一般人生病時如果沒有太嚴重，多習慣隱忍、服用成藥。這樣的就醫觀念根深柢固，再加上種種不便，導致很多移工來台後雖然知道自己有健保身份、每個月依法繳交健保費，但往往還是選擇採用民俗療法如刮痧、按摩，或宗教的療法去應對病痛。
李正新指出，要改善移工就醫困境，首先要讓移工清楚健保運用方式、提供哪些資源，並讓移工清楚自身的請假權益、懂得要求醫生開立診斷證明等，雇主也要學會重視移工的身體健康狀況，並適時提供協助。針對語言隔閡部分，李正新建議，可將既有的醫療資訊翻譯成移工母語，向移工宣導正確的醫療關念、提高便利性；醫院也可以招募具備外語能力的新住民、外籍生等，透過志工、實習計畫集結外語資源，協助移工就醫時的溝通需求。