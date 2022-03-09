軍卡高架橋上擦撞BMW！轎車駕駛夫怒控卸責 軍方澄清了
台北市市民高架建國南路上方路段，今（9）日上午8點42分左右發生一起軍用卡車擦撞BMW的事故，被撞的BMW駕駛丈夫怒控軍卡肇事後想逃避責任，軍方則澄清確實有報案，並未肇逃。警方則表示已製作完成雙方筆錄，軍卡駕駛承諾會賠償BMW損失。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 19:27:10
據了解，37歲的杜姓男駕駛今早駕駛軍用卡車，沿市民高架第一車道由西向東行駛，在變換車道時不慎擦撞到同向BMW轎車，造成BMW轎車左側車身受損。
當時BMW是由49歲洪女駕駛，而洪女丈夫陳男則坐在副駕上。陳男事後抱怨表示，發生擦撞後軍卡並沒有停下處理，反而車速忽快忽慢地駛離現場，「好像在玩躲貓貓」，似乎想要逃避責任，讓陳男非常不滿。
不過軍方澄清杜男事後有主動至派出所報案，而警方也證實表示，陳男報警後警方已聯繫到雙方說明，而杜男在事故發生後確實於駛離高架橋後主動向派出所報案，並未肇逃。
杜男解釋，當時見到BMW也未停下，且正值尖峰時段高架橋上車流量大，於是繼續駛離現場，之後即到附近派出所報案。警方表示雙方都沒有受傷也沒有酒駕，車損的部分杜男已允諾會賠償相關費用。（編輯：倪浩軒）