切掉右乳重建！朱芯儀罹癌衝擊很大　胡椒入肚感覺像核爆

以《犀利人妻》走紅的36歲女星朱芯儀，自曝罹患乳癌第二期，右乳房發現3顆腫瘤，都超過2公分大小，勇敢的她決定站出來，說出自己的遭遇，鼓勵病友不要放棄，預計本週要進行第四次化療，5月進行乳房切除，因左乳房也有纖維腺瘤，她考慮一併切除，未來再進行乳房重建，她樂觀地說，手術花費不貲，但會努力戰勝病魔，希望大家多提供她資訊！





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▲朱芯儀錄製《女人我最大》，透露罹癌狀況。（圖／TVBS提供)

朱芯儀今（9）日戴著假髮錄製《女人我最大》節目，透露昔日胸部就有纖維腺瘤，去年5月突然右胸突然變大，乳房兩邊形狀不一，且摸到會動的硬塊，癌細胞快速擴散，就醫已經是第二期，老公衛斯理對此感到很崩潰，自責沒有照顧好她。





她目前做了3次化療，內心感嘆「藥物打進去身體，會摧毀你的生長細胞」，包括腸胃、黏膜等都受到影響，除了頭髮掉光之外，指甲斷裂不能碰水，只要接觸到熱水就會感覺刺痛，深夜肚子脹氣睡不著，像是懷孕5個月一樣，藥物的副作用沒讓她變瘦，反而因水腫變胖，以往愛吃辣的她，現在不能有一點味覺刺激，她形容光是一點胡椒入肚，「在體內都會感覺有核爆效果」！





醫師告知她必須進行6次化療，再開刀切除右胸腫瘤、評估狀況，決定後續治療，因為乳癌容易復發、轉移，加上左胸也有腺瘤，她想要一併切除後再重建，杜絕後患，但醫師認為確診時間不久，不需要太早決定，「要把第二性象徵切掉，衝擊很大，我也很害怕，好幾個晚上很擔心，如果大家能多給我一些資訊會很感謝，希望可以跟我交流」。





▲朱芯儀（左）罹癌進行化療，老公衛斯理一直在旁照顧。（圖／朱芯儀臉書）

身體遭百般折磨，她依舊堅強以對，並誠實告訴孩子病況，在家不習慣戴假髮，孩子看見她會童言童語，直言記不起來媽媽有頭髮的樣子，兒子嘴巴較甜，會貼心地說「不管妳怎樣我都愛妳，妳是世界上最棒的媽媽」，有了孩子的鼓勵，讓她更堅定面對癌症。



