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《時代革命》票房破千萬　反思民主自由的可貴

▲《時代革命》使觀眾反思民主自由的可貴。（圖／時代革命提供）
▲《時代革命》使觀眾反思民主自由的可貴。（圖／時代革命提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-10 00:07:00

勇奪第58屆金馬獎最佳紀錄片暨2021金馬影展觀眾票選獎冠軍的紀錄片《時代革命》，上映邁入第二週，截至昨日（3/8）的全台票房已經衝破1600萬，持續穩坐今年台灣票房最佳紀錄片，更登上台灣影史最賣座華語海外紀錄片寶座！在世界局勢紛擾的此刻，這部片也被視為「絕佳的公民教育電影」，眾多名人大力推薦，各界包場也是遍地開花熱情響應，如同導演周冠威所說：「我是世界的一份子，有自己的責任。」台灣人民也藉由觀賞這部紀錄片，反思作為世界公民享有「民主自由」的可貴。

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▲《時代革命》是絕佳公民教育電影，各界包場遍地開花。（圖／時代革命提供）
▲《時代革命》是絕佳公民教育電影，各界包場遍地開花。（圖／時代革命提供）
《時代革命》完整呈現2019年香港反《逃犯條例修訂草案》抗爭運動始末，不僅有抗爭當下的珍貴畫面，導演周冠威也聯繫採訪到多位抗爭者，貼近他們的內心世界，讓世人理解這場運動的核心理念。本片在台上映邁入第二週，全台票房已累計超過1600萬，坐穩今年台灣最賣座紀錄片，更榮登台灣影史最賣座華語海外紀錄片，不僅上映戲院不減反增，票房更以極低跌幅持續累積。截至目前，電影包場已經直逼100場，各地方與中央首長、政治人物也共同表態推薦，並大聲呼籲台灣觀眾進電影院觀看與支持。前所未見難得不是台灣電影，卻獲得眾多政治人物爭相推薦。

▲導演周冠威拍攝《時代革命》，認為自己是世界的一份子，有自己的責任。（圖／時代革命提供）
▲導演周冠威拍攝《時代革命》，認為自己是世界的一份子，有自己的責任。（圖／時代革命提供）

近期包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人都陸續包場及觀影，總統蔡英文更在Instagram發限時動態呼籲大眾進戲院支持這部作品。賴副總統看完電影也在臉書發文：「不是時代選中了香港，是香港人勇敢改變了時代。」他深感台灣也曾與香港一樣，一代接一代，前仆後繼，在百年間走過無比艱辛的路，所以更有責任加倍努力，壯大台灣、守護主權，和國際民主自由陣營堅定站在一起。蘇貞昌也說，透過這部紀錄片看到民主是多麼可貴：「我們都要小心呵護，珍惜台灣民主，大家把握時間看看這部片，從中記取教訓，也力挺香港人。」游錫堃同樣表示，看到片中一幕幕香港人為了自由民主而抗爭的畫面，令人動容又悲憤；更從片中看到香港人的韌性、對自由民主的渴望、對土地的熱愛、對自我身份的高度認同，也呼籲身為全球民主典範的台灣人，一定要進戲院力挺這部寫下香港歷史的紀錄片。林佳龍身為學運世代更是深受電影感動，直呼：「支持世界上一切被壓迫的人民，可以擁有民主、自由、人權。」


而導演周冠威被問到拍攝製作《時代革命》所背負的使命感，他提起自己的政治啟蒙來自1989年的「六四天安門事件」。回想那天，他說：「我在電視機前看到天安門的學生絕食，為國家爭取民主，也看到官方說謊沒死過人。對我來說，作為一個小朋友，很多年後我整理自己的生命，那讓我第一次意識到自己是一個公民，不只是家裡的兒子，不只是一個學生，我是世界的一份子，有自己的責任。」而《時代革命》全球目前僅有台灣正式在院線商業上映，映演分級為「輔導12歲級」，意指國小以上的學生都可以觀賞。秉持民主教育從小開始，這部片可視為「絕佳的公民教育電影」，更需要家長及教育工作者帶著孩子一起進戲院觀賞，讓下一代看見香港的經歷，思考現在所居住的台灣，能夠擁有民主法治是多麼珍貴的事情。（編輯：薛羽彤）

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