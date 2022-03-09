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鏡電視未開台先內鬥　NCC尚未收到董總變更申請

▲國家通訊傳播委員會（NCC）1月19日甫通過《鏡電視》新聞台申設，本月4日鏡電視就在董事會中突撤換董總。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）1月19日甫通過《鏡電視》新聞台申設，本月4日鏡電視就在董事會中突撤換董總。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）

記者許若茵／台北報導

2022-03-09 21:06:26

國家通訊傳播委員會（NCC）1月19日甫通過《鏡電視》新聞台申設，本月4日鏡電視就在董事會中突撤換董總，依法，《鏡電視》需於15日內向NCC申請變更，不過今（9）日NCC副主委翁柏宗坦言，至今尚未收到變更申請。

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歷經2年多的時間，NCC於1月19日通過精鏡傳媒集團申請《鏡電視》新聞台案，不過本月4日，《鏡電視》董事會中突撤換原董事長陳建平、總經理李玉珮，並改由董事李永豐接替董事長、《民視》副總經理蔡滄波接任總經理。

對此，翁柏宗今表示，這分為公司治理與媒體獨立、專業自主兩個部分，NCC內容處已經有了解《鏡電視》各方不同意見，維護媒體獨立專業自主運作在《鏡電視》申設的許可附款中也有，會再請《鏡電視》外部公評人赴內容處說明。

對於媒體提問《鏡傳媒》人力是否用於《鏡電視》，翁柏宗表示，在《鏡電視》預擬附款保留許可廢止權第3項中明訂，「該公司取得執照以後，精鏡傳媒董監事與經理人不得參與該公司任何營運」，另持股5%以上股東，應與新聞部員工推派代表簽署編輯室公約，不得參與新聞製作，不過因為部分是公司治理事宜，會再行了解。

翁柏宗提到，董事會召開屬於公司治理，但若選出新董事長，按照《衛星廣播電視法》第15條，必須向NCC申請營運計畫變更許可，通過後再向經濟部申請登記，不過現階段尚未收到《鏡電視》申請，若未來通報新董事人選，審核標準會按照《衛星廣播電視法》與《衛星廣播電視事業負責人監督管理辦法》審查。  

至於鏡電視將於5月開台，資金若未到位可否延後，翁柏宗也說，在預擬付款保留許可廢止權第8項中，鏡電視應於許可次日起3個月內，完成現金增資達新台幣20億元，並向NCC申請變更實收資本額，未來若有增資或股東認股導致增減資變更，也應向NCC申請許可。

翁柏宗強調，NCC也在觀察《鏡電視》是否會因負責人糾紛影響現金增資，據傳《鏡電視》有多名員工離職，翁則認為在人力配置方面，新聞台第一線人力「來來去去是很正常的」。

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