移工留才薪資門檻訂太高？洪申翰：要找到平衡點

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對於這項政策，洪申翰持肯定態度，「移工變移民向來是許多團體積極倡議的走向，這項政策至少把過去不可以的變成可以，把從前在制度上完全被封死的部分，先打開一扇門」。不過，他也指出，長期以來，移工在台灣遇到的問題遠不只是「能不能永居」的問題，還包括勞動條件、仲介剝削、支持體系完善與否及政策友善程度等，深入移工生活及工作的方方面面，這些都是影響移工留台意願的因素，絕不僅是「沒辦法變移民」這麼簡單。因此，「要期待這項政策推出後能大幅提升移工留台誘因、甚至超越日韓，我不會這麼樂觀」。
針對薪資門檻過高的爭議，洪申翰表示，移工希望拿到公民權永居、產業則希望解決缺工問題，薪資門檻的訂定要讓移工有加薪的空間，但如果訂得太高，讓移工覺得難以企及的話，又失去了政策的美意，因此必須在這之間找到一個相對應的平衡點。
他指出，這一波政策推動有很大的動力來自資方缺工需求，資方如果希望把移工人才留下來補足勞力缺口，照理說有較高的動機把薪水加到符合門檻，以達到留人的目的，目前可以先朝這方面觀察，希望政策訂出來後，未來都要根據實際運作情形進行調整，包括薪資數字等細節都還有討論空間。
針對民團希望採用專法訂立而非行政命令，洪申翰說，訂立專法確實是比較理想的模式，但推行上阻礙較多，包括過去在推新經濟移民法時就遇到一些阻礙，「政策制定初期採取較靈活的行政手段來處理，並不是不能接受的，但希望中長期還是要有調整空間，最終回歸立法」。
回到缺工問題，洪申翰表示，移工本來定調是補充性的人力，但演變到現在已經本末倒置了，部分的產業甚至把移工當作優先的勞力而非補充性，例如家庭照護這塊，照理說應該先盤點長照資源，不足夠的部分才用移工來補足，現在卻變成是找不到移工的家庭才成為長照設定的對象，這樣本末倒置的態度也衍生出後續許多問題。
他說：「缺工問題涉及台灣長期人口發展政策、教育問題、產業需求媒合等面向，移工可以是改善缺工的其中一部分，但不應該被當作最主要的解方，否則是把缺工問題簡化了。若想靠移工快速解決缺工問題，反而可能會隱藏後續更多不容易處理的問題」。