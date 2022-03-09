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移工留才薪資門檻訂太高？洪申翰：要找到平衡點

▲勞動部推出「移工留才久用方案」，盼吸引移工人才留台。（圖／報系資料照）
▲勞動部推出「移工留才久用方案」，盼吸引移工人才留台。（圖／報系資料照）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-09 21:52:50

《四方報》報導，勞動部先前推出「移工留才久用方案」，祭出薪資及技術門檻開放移工申請永久居留的機會。民進黨立委洪申翰表示，移工變移民是許多團體長期倡議的政策走向，這項方案也確實把過去的不可能化為可能，但強調解決缺工不是只有靠引進移工，想要移工留下也不能只是開放永居，方案的薪資門檻需找到平衡點，未來也應回歸立法才較妥當。

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該方案法源依據為《就業服務法》，產業類移工每月薪資達3.3萬元以上，或年總薪資達到50萬元以上，機構看護每月薪資達2.9萬元以上，家庭看護每月薪資達2.4萬元以上，在考取相關技術證照、語文檢定並工作滿6年後，即可申請轉換為中階技術人才；從事中階技術工作滿5年，每月總薪資5萬500元以上，或取得乙級專業技能證明，即可申請永久居留。

對於這項政策，洪申翰持肯定態度，「移工變移民向來是許多團體積極倡議的走向，這項政策至少把過去不可以的變成可以，把從前在制度上完全被封死的部分，先打開一扇門」。不過，他也指出，長期以來，移工在台灣遇到的問題遠不只是「能不能永居」的問題，還包括勞動條件、仲介剝削、支持體系完善與否及政策友善程度等，深入移工生活及工作的方方面面，這些都是影響移工留台意願的因素，絕不僅是「沒辦法變移民」這麼簡單。因此，「要期待這項政策推出後能大幅提升移工留台誘因、甚至超越日韓，我不會這麼樂觀」。

針對薪資門檻過高的爭議，洪申翰表示，移工希望拿到公民權永居、產業則希望解決缺工問題，薪資門檻的訂定要讓移工有加薪的空間，但如果訂得太高，讓移工覺得難以企及的話，又失去了政策的美意，因此必須在這之間找到一個相對應的平衡點。

他指出，這一波政策推動有很大的動力來自資方缺工需求，資方如果希望把移工人才留下來補足勞力缺口，照理說有較高的動機把薪水加到符合門檻，以達到留人的目的，目前可以先朝這方面觀察，希望政策訂出來後，未來都要根據實際運作情形進行調整，包括薪資數字等細節都還有討論空間。

針對民團希望採用專法訂立而非行政命令，洪申翰說，訂立專法確實是比較理想的模式，但推行上阻礙較多，包括過去在推新經濟移民法時就遇到一些阻礙，「政策制定初期採取較靈活的行政手段來處理，並不是不能接受的，但希望中長期還是要有調整空間，最終回歸立法」。

回到缺工問題，洪申翰表示，移工本來定調是補充性的人力，但演變到現在已經本末倒置了，部分的產業甚至把移工當作優先的勞力而非補充性，例如家庭照護這塊，照理說應該先盤點長照資源，不足夠的部分才用移工來補足，現在卻變成是找不到移工的家庭才成為長照設定的對象，這樣本末倒置的態度也衍生出後續許多問題。

他說：「缺工問題涉及台灣長期人口發展政策、教育問題、產業需求媒合等面向，移工可以是改善缺工的其中一部分，但不應該被當作最主要的解方，否則是把缺工問題簡化了。若想靠移工快速解決缺工問題，反而可能會隱藏後續更多不容易處理的問題」。

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