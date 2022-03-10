迴轉壽司一哥是誰？「它」意外殺爆壽司郎 神優勢賺到翻
台灣人愛吃日本料理，無論是壽司或生魚片，都深受民眾喜愛，因此連鎖迴轉壽司店經常座無虛席，除了有趣的送餐方式之外，限定新品、季節轉蛋都是吸客奇招。《Social Lab社群實驗室》分析近半年網路聲量，發現網友最常討論的人氣王，依然是台灣本土品牌「爭鮮」，話題熱度領先來自日本的「壽司郎」及「藏壽司」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-10 07:30:00｜2022-03-10 08:34:10
近幾年日本連鎖迴轉壽司店相繼插旗台灣市場，都取得不錯的成績，不過1996年創立的在地老牌「爭鮮」也不是省油的燈，《Social Lab社群實驗室》追蹤近6個月「迴轉壽司」的網路聲量，儘管日本名店來台搶市，但在網路上討論度最高的還是「爭鮮」，靠的是超過20年從未變過的「1盤30元」。
講到迴轉壽司，台灣民眾第一個想到的品牌都是本土「爭鮮」，除了具有大量拓點的優勢，不用跑太遠就能吃到迴轉壽司，另一屹立不搖的原因，則是1盤30元的價格相對親民，綜觀網路相關討論，大多都還是以CP值、省錢吃法有關。
網路聲量緊追在後的則是「SUSHIRO壽司郎」，有「日本最強迴轉壽司」的稱號，來台開店4年，人氣絲毫未減，假日餐期若沒提前預約根本吃不到，最大特色就是經常推出期間限定口味，吸引老饕不斷回訪嘗鮮，而最受網友推薦的則是炸大蝦及炙燒系列。
投入5個空盤就能玩扭蛋的「藏壽司」，網路聲量位居第3名，由於經常推出卡通、動漫聯名扭蛋，成功帶動顧客回流，當然不能光靠扭蛋吸客，品質穩定也是關鍵勝點，手卷、甜點表現都不錯。
除了三大人氣品牌穩佔前3名，第4名「合點壽司」的烏龍麵討論度頗高，網友大讚「烏龍麵意外的好吃」；第5名「海壽司」以食材新鮮獲得好評，第6名則是「平祿壽司」，網友大推鮭魚肚、厚切鮪魚必吃，而排第7名的「Hamasushi」，特色是沾醬總類多。