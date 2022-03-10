攏是為了周杰倫！吳姍儒慘遭校園霸凌挨罵了一年

中天綜合台《小明星大跟班》今（10）日邀請娛樂圈星二代暢聊有個明星爸媽的感受，主持人吳珊儒（Sandy）也分享求學時代的特殊經驗，因為爸爸吳宗憲造訪國小畢業典禮後，引起全校關注，當時竟有不認識的學姊嗆聲，要求她交出100張周杰倫簽名照，成了她校園時代的難忘惡夢！





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▲吳宗憲（右）要求女兒看她參加五燈獎的節目，被女兒吳姍儒吐槽。（圖／中天綜合台提供）

Sandy說，當時爸爸參加國小畢業典禮引起轟動，學姊竟向她說：「妳是不是看過周杰倫？下個學期開學沒有100張周杰倫的簽名照，妳就不要來學校！」原以為畢業了就沒放在心上，不料卻成為國中時期的噩夢，從升上國一那年，國二學姊辱罵了她整整一年，「我現在是大人了，會覺得這些事沒什麼，不要理她們就好，可是那個時候妳很害怕，被罵到已經不敢講話，所以霸凌千萬不可以忽視！」





女星陳立芹和女兒小布丁，也常因在螢光幕前曝光被酸民攻擊，跟媽媽上節目鬥嘴，就會被網友罵，自己變得不太開心也沒自信；連老師看到她和同學聊天，也會出口傷人說「妳是星二代，以為自己很大牌是不是？」聽在陳立芹耳裡相當不捨，決定幫女兒轉學，坦言「在新的學校裡都沒有人看過她拿下口罩的樣子，她在學校吃午餐還躲在櫃子裡吃。」





▲小布丁（左）受不了星二代遭受的異樣眼光，媽媽陳立芹決定幫她轉學。（圖／中天綜合台提供）

林秀琴的女兒陳琳則爆料，媽媽會逼她看自己歌唱比賽影片，沒看就不能吃飯，此話一出引起公憤，林秀琴則連忙澄清：「她有時候會去比母語的歌唱比賽，妳看別人的影片不如看以前媽媽歌唱比賽的影片，媽媽以前是跟蔡依林一起參加歌唱比賽的，她第一名我第三名，妳只要想到蔡依林就會想到媽媽。」這番話讓吳宗憲心有同感，還幫秀琴講話：「我現在都逼她們看我以前上五燈獎。」這讓Sandy忍不住吐槽：「他以前五燈獎的時候居然是害羞小生！我從來沒有聽過你講話那麼小聲。」



