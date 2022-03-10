錢錢不見了？網激推「這款」記帳App神好用：月底不吃土
在人手一支智慧型手機的時代，記帳App幾乎取代了過去的實體記帳本，記帳除了能檢視個人消費習慣、了解金錢流向，也能控管收支、幫助理財，許多民眾都喜歡使用記帳App「隨花隨記」。不過哪些記帳App最受歡迎？除了曾獲得Google Play年度最佳App的《記帳城市》，還有這些記帳App不可錯過。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-10 07:50:00
《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年記帳App的網路聲量，發現《記帳城市》最受熱議，曾獲得Google Play 2017、2018 年度最佳App，最大特色是將記帳結合遊戲，用每筆紀錄來建造自己的城市，讓用戶養成定時記帳的習慣，用過的網友大推：「我是用了《記帳城市》才開始認真記帳」、「記了兩年多，好處就是記帳像在玩模擬經營遊戲」，可見《記帳城市》受網友喜愛的原因。
另兩款記帳App《AndroMoney》及《MOZE》，都是因「介面」備受討論。《AndroMoney》的介面簡潔，使用容易上手，用過的人大讚是「史上最佳記帳軟體，介面清晰」、「好用，介面清楚明暸」；《MOZE》則被網友推薦是具有設計感的記帳App，「推MOZE，年費不高，介面也看得舒服」、「設計非常好看」。
除此之外，《麻布記帳》及《CWMoney》則因功能性廣受好評，《麻布記帳》能與多數銀行帳戶同步，不少民眾直呼「麻布超讚，可以方便快速了解目前的資產總額」、「如果有許多帳戶的話，麻布記帳最好用」。《CWMoney》優勢是功能多元，例如掃描發票記帳、自動對獎及綁定載具等，懶的手動輸入消費項目的人，只要用發票掃描就能記帳。
至於用戶最看重哪些功能，從網路聲量來分析，「連結帳戶」功能最受關注，用過的民眾認為記帳App能連結銀行帳戶、提醒繳卡費，且記帳App整合網路銀行後，刷卡後不需要再手動記帳，十分方便，但也有人擔心將銀行帳戶交給第三方存在風險。此外，記帳App的「廣告多寡」與「收費方式」，都是影響用戶使用的原因之一。