許藍方邀開房間！鳳梨曝國小嘗禁果　19.5真相全說了  

東森網路節目《小姐不藏私》最新一集，邀請「性學博士」許藍方與自稱「性愛博士」的網紅鳳梨，到摩鐵開房間進行交流，向來對性器尺寸很自豪的鳳梨，在美女博士面前也得認輸，許藍方質問他19.5不含頭的真假，懷疑他從肛門開始量才會這麼長，Miyake還拿量尺當場比對，讓鳳梨緊張到坦承「其實19.5是含頭啦，不然我回去再量一次」！





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▲鳳梨自曝國小畢業就有性愛經驗。（圖／東森提供）

感情經驗豐富的鳳梨，自爆國小剛畢業就初嘗禁果，和異性親熱時，女生都蠻喜歡趴著，許藍方也親自示範一種胸部貼著床、屁股往上翹、像貓的動作，叫做「胸貼貓式」，會讓女生更有感覺。鳳梨還做了一個下半身半側躺的動作，許藍方一邊喬他的腳，一邊說明正確姿勢要怎樣更好，讓鳳梨一臉嬌羞。





許藍方跟鳳梨所見略同，認為在親密行為時，男方的粗細、大小不重要，硬度跟頻率才是重點，鳳梨則表示和女生近距離接觸時，自己是有情調、有溫度的碰觸，會注重女方的反應跟感覺，讓許藍方讚許他的性愛觀念很好，未來籌備開診所，絕對會請鳳梨站台。





▲許藍方（右）跟鳳梨所見略同，認為在親密行為時，男方的粗細、大小不重要。（圖／東森提供）

不過，許藍方說若想知道男生的長度、大小，可以參考對方爸爸的尺寸，讓旁人傻眼問「怎麼可能會知道？」鳳梨當場吐槽她，「所以我要跟這男的交往，開頭就說不好意思我先看一下你爸，那午摳林（怎有可能）」，笑翻旁人。



