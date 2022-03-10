COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

韓國大選結果出爐！尹錫悅險勝　得票率差不到「1%」

▲尹錫悅在韓國第20屆總統大選中勝選。（圖／美聯社／達志影像）
▲尹錫悅在韓國第20屆總統大選中勝選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-10 06:04:36｜2022-03-10 06:42:40

韓國第20屆總統選舉計票工作，於當地時間10日凌晨4點左右完成98%計票，由最大在野黨國民力量候選人尹錫悅獲得1592萬票，以48.58%的得票率，鐵定當選總統。直到台灣時間清晨6點左右，選票已100%開完，尹錫悅以48.56%的得票率，贏過對手的47.83%。執政黨共同民主黨候選人李在明已發表聲明承認敗選，並恭喜尹錫悅當選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》報導，尹錫悅和李在明的得票率差距僅為0.8個百分點，計票進行到一半時，李在明還以微弱優勢佔上風，但計票率達到51%時，尹錫悅反超李在明，之後一直在0.6%～1%的差距之內領先。

李在明於10日凌晨3點50分左右召開記者會承認敗選，向尹錫悅道賀，並囑付尹錫悅要終結韓國社會的分裂與矛盾，開創團結和解的時代。

▲李在明承認敗選。（圖／美聯社／達志影像）
▲李在明承認敗選。（圖／美聯社／達志影像）
根據韓國中央選舉管理委員會9日發布的初步統計結果，此次大選共有3405萬9714千名選民參加，佔選民總數的77.1%。

報導指出，本屆大選並沒有形成「三足鼎立」的格局，而由保守和進步陣營進行「2強爭霸」，有分析認為，此次大選的結果，在一定程度上反映了選民希望政權將「協商治國」和「團結為國」放在施政首位。

隨著尹錫悅當選總統，保守陣營時隔5年再次奪回政權；韓國自1987年實施總統直選制度以來，保守和進步陣營每10年輪流執政的「傳統」也被打破。報導還提到，本屆大選前2名候選人得票差距之小，為韓國憲政史上首見。

▲本次大選在疫情陰影下進行。（圖／美聯社／達志影像）
▲本次大選在疫情陰影下進行。（圖／美聯社／達志影像）
由於尹錫悅是韓國實施總統直選以來，第1位沒有國會議政經歷的總統，而是由檢察總長辭任後轉戰政壇，從政不到1年就贏得人生第1場公職選舉，坐上總統寶座。作為朴槿惠政府遭彈劾後，韓國保守陣營重整河山的「救世主」，尹錫悅會如何在政界大展拳腳，也讓外界相當好奇。

不過，本次大選前，2位候選人都有醜聞傳出，各種八卦醜聞充斥新聞版面，原本應該對國家大政的深入討論反而被淹沒，因此韓國本屆大選也被稱為是場「厭惡感競賽」，選民只能勉強選出「比較不討厭」的候選人。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀