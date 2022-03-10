韓國大選結果出爐！尹錫悅險勝　得票率差不到「1%」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李在明於10日凌晨3點50分左右召開記者會承認敗選，向尹錫悅道賀，並囑付尹錫悅要終結韓國社會的分裂與矛盾，開創團結和解的時代。
根據韓國中央選舉管理委員會9日發布的初步統計結果，此次大選共有3405萬9714千名選民參加，佔選民總數的77.1%。
報導指出，本屆大選並沒有形成「三足鼎立」的格局，而由保守和進步陣營進行「2強爭霸」，有分析認為，此次大選的結果，在一定程度上反映了選民希望政權將「協商治國」和「團結為國」放在施政首位。
隨著尹錫悅當選總統，保守陣營時隔5年再次奪回政權；韓國自1987年實施總統直選制度以來，保守和進步陣營每10年輪流執政的「傳統」也被打破。報導還提到，本屆大選前2名候選人得票差距之小，為韓國憲政史上首見。
由於尹錫悅是韓國實施總統直選以來，第1位沒有國會議政經歷的總統，而是由檢察總長辭任後轉戰政壇，從政不到1年就贏得人生第1場公職選舉，坐上總統寶座。作為朴槿惠政府遭彈劾後，韓國保守陣營重整河山的「救世主」，尹錫悅會如何在政界大展拳腳，也讓外界相當好奇。
不過，本次大選前，2位候選人都有醜聞傳出，各種八卦醜聞充斥新聞版面，原本應該對國家大政的深入討論反而被淹沒，因此韓國本屆大選也被稱為是場「厭惡感競賽」，選民只能勉強選出「比較不討厭」的候選人。