爛蘋果選舉？韓大選民調：近半選民不滿意所投候選人

韓國第20屆總統大選落幕，由最大在野黨國民力量候選人尹錫悅，以不到1%的差距險勝。在這場選舉舉行前，2位主要候選人皆因妻子醜聞纏身，導致選民對本屆選舉大失所望，被諷刺是場「爛蘋果之爭」；而根據韓媒引述韓國大選出口民調，有將近一半的韓國選民，對自己投的候選人其實都不滿意。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-10 07:06:10
根據《韓聯社》引述韓國KBS、MBC、SBS等3家電視台發布的出口民調結果，4195名受訪者中，有49.3%的人對自己所選的候選人不太滿意，相較之下感到滿意的受訪者則佔47.6%。
報導指出，受訪者的政治傾向，保守選民約為31.4%，中間選民約為39.5%，進步派則佔約21.6%。
對於候選人如何選擇、理由是什麼，29.9%的受訪者認為先是取決於「候選人個人素質和能力突出」，接下來則依序是「欣賞候選人的競選綱領和政策」（21.6%）、「喜歡候選人所屬政黨」（16.1%）、「候選人的政治傾向和自己相符」（16%）。
至於政權該延續還是輪替一問，48.7%的受訪者支持實現政黨輪替，僅35%的人回答政權應該延續。
而民眾最關心的施政部分，29%的受訪者認為，下屆政府急需解決的問題是「推動經濟增長和創造工作崗位」，接著才是解決房地產問題（22.1%）、推行政治改革和嚴打腐敗（16.1%）。