命大！幕僚爆料：澤倫斯基已躲過「至少10幾次暗殺」
烏克蘭危機爆發至今已2週，戰事持續膠著，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）一邊向西方喊話的同時，也不斷重申自己絕不會逃跑。而根據烏克蘭總統辦公室首長波多亞科（Mikhail Podolyak）透露，過去這段時間，澤倫斯基至少已躲過10多次來自俄國的暗殺行動。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-10 07:39:20
綜合《每日郵報》等外媒報導，波多亞科近日接受專訪時表示，西方國家聲稱澤倫斯基是俄國頭號目標的說法，其實一點也沒錯，因為俄國的暗殺部隊早已滲透進烏克蘭。
波多亞科聲稱，俄國曾多次試圖暗殺澤倫斯基，只是烏克蘭有非常強大的情報和反情報網絡，都在事先就掌握了俄國人員的行蹤，所有的組織、集團都在途中就被清算。
關於外媒先前報導，澤倫斯基1週內躲過3次暗殺行動的事，波多亞科則說，真實的數字遠比這個還要高出許多。
有關克里姆林宮支持的準軍事組織「華格納集團」，以及車臣特種部隊都被派去暗殺澤倫斯基一事，近期傳得沸沸揚揚，據悉華格納集團在烏克蘭首都基輔部署了400人，並握有1份「24人暗殺名單」，除了澤倫斯基，其他烏國政府高層也都入列。不過這些行動都因俄國反戰人士的事前揭露而失敗。
俄羅斯曾數度宣稱澤倫斯基已逃離基輔，被外界質疑是想藉此打擊烏克蘭軍民士氣，而澤倫斯基則多次上傳自己位於基輔市區及總統府的影像，駁斥落跑的假消息。