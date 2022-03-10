曹格又喝酒失控鬧事 網拿《背叛》歌詞諷他「金曲拳王」
歌手曹格被爆料7日晚間在內湖某餐廳，因喝酒醉情緒失控，與隔壁桌消費者發生爭吵，店員上前勸阻卻遭曹格弄傷，警方依《社維法》偵辦。曹格已不是第一次酒醉鬧事，引起PTT網友熱議，諷他是「金曲拳王」。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-10 08:08:01
曹格7日晚間大鬧餐廳的影片，被網友PO上網，可以聽見曹格不斷罵髒話，情緒相當激動，還亂砸東西，非常失控。事後曹格還原現場表示當天是對方聲音過大，也有罵出「fuck」的字眼，才會發生口角，強調「我才不會道歉！」對此，PTT網友表示，「還以為舊聞重貼」、「酒品爛人品就爛」、「到底誰給他居留權的 趕回家啦」、「很久不見的拳王耶！總算重出江湖」、「酒品真爛，可以強制驅逐出境嗎」、「歌比人紅沒楊宗緯根本沒今天」，還拿他的成名曲嘲諷他「緊緊相依的酒～ 如何say goodbye」。
曹格是馬來西亞人，2007年楊宗緯在《超級星光大道》上演唱他的歌曲《背叛》，歌曲瞬間爆紅連帶成為曹格的成名曲，2008年還獲得第19屆金曲獎最佳國語男歌手獎，同年娶了台灣妻子吳速玲，兩人育有一對兒女曹格也定居台北，這次曹格又喝酒鬧事，也讓許多網友抨擊他的國籍，要他離開台灣回去家鄉，2013年他曾誓言戒酒，隔了9年破功，看來曹格愛喝酒的負面形象已無法挽回。（編輯：薛羽彤）