國旅券晚鳥超優惠買1送1！萌拍苗栗波波草、體驗烏來纜車
交通部觀光局為鼓勵民眾出遊而推出國旅券，使用效期即將在4月底截止，還沒用完的朋友們有福了！雄獅旅遊加碼推出「放大國旅券 最後優惠」活動，使用國旅券訂購指定團體行程，不管去全台或離島地區都省得到，1日遊行程去內洞搭烏來纜車、或到苗栗花露農場和波波草合照，都是買1送1的超殺優惠；2至多日遊商品可享第2人立即省1000元折扣，竹苗賞繡球花、品嚐城隍廟美食，2天1夜每人只要2599元起；還能安排到金門夜賞藍眼淚。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-13 08:30:00
國旅券即將在4月底到期，晚鳥朋友有福了！雄獅旅遊推出「放大國旅券 最後優惠」活動為大家加碼，使用國旅券訂購指定團體行程，1日遊行程可享買1送1超殺優惠，推薦「內洞森林遊樂區、烏來纜車體驗1日」行程，親臨全台負離子含量最高的內洞森林樂園，搭乘烏來纜車前往雲仙樂園划船遊湖；「苗栗繡球波波草1日」，前往苗栗花露農場和圓滾滾超療癒的波波草大合照，走訪功維敘步道，體驗百年紅磚隧道的繽紛霓虹光影變化。
使用國旅券訂購2至多日遊商品，則可享第2人立即省1,000元折扣，推薦走訪苗栗美拍大量繡球花，再到城隍廟大啖在地美食小吃，「新竹繡球桐花福華2日」，2天1夜每人2,599元起；前往離島金門參訪古寧頭戰史館及夜賞震撼的藍眼淚，「尋找金色小麥田藍眼淚3日」，3天2夜每人7,900元起。
呼應以「島嶼釀」為策展主軸，串連四鄉五島的「馬祖國際藝術島」活動，雄獅旅遊搭配推出「馬祖藝術島南北竿3日」，遊歷媽祖巨神像、八八坑道、芹壁閩東古厝等著名景點，3天2夜每人7,499元起。另有大甲媽祖繞境、海岸山脈與台東海岸相伴的藍皮解憂號觀光列車等多套春季限定行程可選。