尹錫悅當選韓國總統！迷信傳言不斷 曾捲「巫蠱爭議」
韓國總統大選落幕，由最大在野黨、國民力量黨總統候選人尹錫悅，以不到1%的差距險勝。然而，這位有著「總統剋星」 之稱的青瓦台新主人，選前就被爆料與妻子皆迷信巫蠱之術，甚至還傳出巫蠱術士涉嫌介入競選活動的醜聞，雖然尹錫悅方面一概否認有關指控，但有朴槿惠的前車之鑑，也讓韓國人民著實憂心，這位政治素人未來會以何種方式帶領韓國。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-10 08:44:45｜2022-03-10 08:47:52
1月中旬時，《韓民族日報》曾踢爆，尹錫悅的妻子金建希2021年7月與記者通話時，曾透露尹錫悅20多歲就與1位名叫「無情大師」的法師見過面，對方曾給他建議，而檢察圈人士都知道，「無情大師」就是尹錫悅的導師。金建希也在對話中自稱「非常有靈性」，並表示喜歡與道士之流的人對話。
在尹錫悅2021年3月辭去檢察總長一職，投入總統大選後，又有1位叫「天公大師」的法師聲稱，尹錫悅有在向他學習，他們大約每10天就會見1次面。
此外，報導又指出，在2021年10月舉行的競選辯論中，尹錫悅被發現手掌上出現一個神秘的「王」字，令外界更加質疑尹錫悅涉獵巫蠱之術。
報導更引述尹錫悅陣營內部人員的爆料，聲稱1名叫「建進法師」的全姓男子，常駐於國民力量選舉對策本部，並實際涉入各項選舉活動，參與選舉對策本部的日程、訊息、人事。
由於韓國前總統朴槿惠曾被崔順實及其父親，以亡母托夢為由接近，崔順實還成為朴槿惠閨蜜，甚至傳言她以宗教控制朴槿惠，最終導致干政醜聞爆發，因此尹錫悅夫婦與巫師來往的行為，也令韓國人相當擔憂，認為可能再次發生迷信導致親信干政的局面。