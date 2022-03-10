中共攻台將付慘痛代價？邱國正：避免作戰、國軍有所因應
俄羅斯入侵烏克蘭卻遭遇頑強抵抗，導致俄軍死傷慘重。根據外交部送交立院書面報告指出，俄烏情勢讓國際更關注台海安全，國際民主國家不會容忍以武力破壞任何國家領土主權完整，若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價，但也遭到質疑報告內容比國防部還強硬。國防部長邱國正今（10）日表示，應儘量避免戰爭，國軍持續靜觀其變、有所因應。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-10 09:45:55｜2022-03-10 10:34:45
外交國防委員會今（10）日邀請國防部、外交部、國家安全局、僑務委員會、大陸委員會、經濟部、國家發展委員會等部會報告「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」。
外交部報告送交立院報告指出，日前曾有媒體將烏克蘭局勢與台海類比，憂心「今日烏克蘭、明日台灣」，但台、烏本質不同，台灣具更重要的第一島鏈戰略位置，地理位置有台灣海峽的天然屏障，且台灣經濟實力影響力大，半導體產業佔國際供應鏈關鍵地位，中國若錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。
針對外交部報告內容，國防部長邱國正會前受訪表示，作戰大家都不願意，作戰前都要經過考量，勝兵先慎，要經過一番思維，真的要多考慮，一旦作戰大家都很慘痛，不管是抗戰或是古代作戰經驗到最後要不就是慘勝，勝的一方都是慘勝，所以要多考量。
邱國正進一步表示，我們都避免作戰，不要去特別彰顯，但國防部兩個眼睛始終開到、耳朵一定聽到，但嘴巴是閉攏的，國軍不會多做討論與辯論，就是靜觀其變、有所因應，國防部不會參加論壇，但是都會看到、聽到，都會列為參考，避免作戰。