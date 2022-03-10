S媽不滿新女婿具俊曄 曬一張圖洩憤「不要搶走我女兒」
藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，與酷龍前成員具俊曄舊情復燃，2人攜手宣布結婚後，男方昨（9）日也已落地台灣，準備與老婆相見歡，似乎有意將大S接回韓國生活。不過前一天才知道婚訊的S媽，被傳出第一時間直接氣炸、難以接受，昨天疑似在臉書上喊話具俊曄，不要搶走自己的女兒，對此，《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，至截稿前未獲得回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-10 09:33:16｜2022-03-10 09:49:16
具俊曄娶到大S後，先是透過IG放閃，接著大方回應媒體與大S再續前緣的心路歷程，透露要帶她返韓過夫妻生活，昨天更大動作直接飛來台灣，霸氣又衝動的作為引來外界讚嘆。不過被女兒瞞婚的S媽可能沒這麼想，先是曬出2隻雞對峙的照片大喊：「對著吵、吵、吵。」疑似在抱怨接不完的電話和各種輿論，隨後又激動寫下：「啊呸，不要來強（搶）我的女兒、兒子，我啄死你。」被外界解讀是在警告具俊曄，獲得大S後芳心後不要得寸進尺。
貼文一出後，許多網友認為S媽使用雞在爭執的照片比擬心情，行為相當可愛，也有人提醒她要注意身體健康，兒孫自有兒孫福，自己過得平安快樂就好。事實上， S媽日前回應媒體，對於女婿具俊曄並沒有太多點評，至於他要帶大S返韓一事，則認為女兒不會這麼瘋狂，畢竟還是有小孩要顧。