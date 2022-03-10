電金點火！台積電漲18元　台股早盤大漲400點

俄烏情勢露曙光，美股四大指數昨（9）日大漲，亞股也回升，日股漲3%、韓股漲2%。台北股市今（10）日開盤後大漲400點，來到17419點，漲幅超過2%。權值股台積電早盤漲18元，來到586元。電子股回神之外，金融股也點火走高。
記者許家禎/台北報導
2022-03-10 09:27:02｜2022-03-10 09:29:26
美股道瓊指數9日上漲653.61點，或2%，收33286.25點；那斯達克指數上漲460點，或3.59%，收13255.55點；標普500指數上漲107.18點，或2.57%，收4277.88點；費城半導體指數上漲125.31點，或3.97%，收 3282.18點。
台北股市今（10）日開盤後大漲400點，來到17419點，漲幅超過2%。權值股台積電早盤漲18元，來到586元，漲2%。聯電也漲3%，來到53.5元。世界先進、力積電漲2%。聯發科漲2%，來到993元。南亞科漲幅也有2%。鴻海、群創、友達、大立光、緯創、旺宏漲幅1%以上。
另外，航運股也紅通通，長榮、陽明與萬海漲2到3%，華航與長榮航則漲5%。至於金融股也點火，富邦金、開發金、玉山金、台新金、新光金、永豐金、中信金漲2%以上。