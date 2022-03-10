萊爾富「物流模型車」爆紅！2500台開賣秒殺 想搶剩這裡
萊爾富為了慶祝旗下App推出5周年，累積超過480萬名會員，即日起至4月5日前舉辦5周年慶，再度推出「1：76紀念模型車」及「造型紀念悠遊卡」，各限量3000份，憑400 Hi點可分別用299元及250元加購，雖然採每人限購模式，但因為相當精緻可愛，紀念模型車昨（9）日一開賣馬上被秒殺。據萊爾富透露，2500台模型車不到2小時就被搶光，會保留500台在今（10）日販售。萊爾富在蝦皮開設的旗艦店也同步祭出開館慶，每周四單筆消費滿99元就送大杯熱美式。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-10 09:49:53｜2022-03-10 10:29:53
模型車採用物流車款三菱Fuso Canter為主題，打造成1：76模型車，外觀相當細緻仿真，還特別設計可動式尾板。昨天沒搶到的民眾別扼腕，萊爾富回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，餘下500台模型車及造型悠遊卡，保留於今（10）日在蝦皮的萊爾富網路旗艦店開賣，模型車原價380元，10點開賣特價350元，中午12點加碼限時特賣309元；造型悠遊卡原價290元，10點開賣特價279元，中午12點限時特賣259元，預計也是一開賣就隨即完售。
搶不到紀念模型車的話，還有其他便宜能撿，萊爾富在蝦皮商城的旗艦店同步開跑開館慶，到4月5日前的每周四，單筆消費滿99元就送大杯熱美式（原價45元），單日限領1次。此外，成為「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」新關注粉絲，另可獲得50元蝦皮賣場折價券。