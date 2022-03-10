東洋延攬侯靜蘭任總經理　董事會決議配息3元

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昨晚東洋舉行董事會通過決議，新任總經理一職將由侯靜蘭擔任，預計4月18日上任。東洋指出，侯畢業於台北醫學大學藥學系與台灣大學藥學研究所，加入台灣東洋之前，曾任諾華腫瘤醫學亞洲區負責人、中國、台灣總經理等職務，業務區域涵蓋除日本、中亞以外所有亞洲國家，過去曾憑藉優異的領導管理能力與創新營銷方式，具體有效提升公司業績成長。
侯靜蘭表示，加入台灣東洋是希望將個人多年國際經營、銷售、管理等專長結合團隊既有的本土優勢，為病患和醫療人員，提供更先進、更優異的產品；同時，也將繼續加強研發創新並優化現有的系統制度，持續提升效能。此外，未來也將鼓勵敏捷協作的工作文化，發揮人才優勢，穩健地提升公司長遠競爭力，使台灣東洋成爲台灣藥廠國際化的典範。
林全指出，台灣東洋長期專注抗癌症、抗感染藥品、醫療保健產品、特殊劑型藥物開發與製造等領域，此刻延攬侯加入團隊，不僅借重其過去經營國際市場的經驗，同時更期盼藉她的高階經理人管理知能與多元豐富的國際視野，能夠引領台灣東洋對公司治理、法令遵循、風險管控、企業社會責任等面向提供前進動能，從而為公司注入新的企業文化，帶領台灣東洋穩健邁向下一個 60 年。
另東洋公告，2021年營收45億3561萬，歸屬於母公司業主淨利8億3189.4萬，基本每股盈餘3.35元，董事會通過決議，盈餘分配現金股利每股3元。