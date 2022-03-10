足球／1403天未能對皇馬進球！梅西低迷 巴黎歐冠遭淘汰
梅西(Lionel Messi)的球隊再度無緣歐冠8強！在首回合交鋒取得1個進球優勢的情況下，巴黎聖日耳曼今日在下半場表現荒腔走板，慘遭皇家馬德里以3:2逆轉，無緣晉級。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-10 09:49:45
這場比賽的前60分鐘局面是掌握在巴黎手中，姆巴佩(Kylian Mbappe)3次將球踢進皇馬的大門，雖兩次被判越位，但是還是為球隊取得1球領先。不料第61分鐘巴黎門將Gianluigi Donnarumma發生低級失誤，讓Karim Benzema搶斷後進球，就此讓皇馬展開驚天反撲。
之後Benzema又打進了兩球，本場比賽完成了帽子戲碼，帶領皇馬以3:1獲勝，總積分則是3:2晉級。巴黎則是錯失好局、慘遭逆轉。梅西這一場比賽沒有太多發揮，3次射門全部未能射正，也沒有助攻。
梅西上一次奪得歐冠還是在2015年，那時候他還為巴塞隆納效力，如今處於生涯低谷，連續2個賽季無緣歐冠8強，也是自己整個職業生涯中頭一回。
最近9場對皇馬的比賽，梅西沒有進球也沒助攻，上一次他攻破皇馬大門已是在2018年5月，距今長達1403天。在這次兩隊的兩場比賽交手中，梅西還錯失一個關鍵的12碼罰球。