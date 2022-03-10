新型態倡議平台！「CROSSROAD跨世代」關注青年聲音
總是覺得台灣社會還有需要改進的地方，卻苦無表達管道？喜愛參與公共政策討論的你，受夠了公家機關冷冰冰的制式回應？《NOWnews今日新聞》團隊將推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，將網路聲量轉化為為推動社會完善的力量。
記者朱啓瑜/綜合報導
2022-03-10 09:50:26
NOWnews團隊籌備超過半年，將於3月17日正式推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，這是專屬於青年大眾的倡議平台，在這你能暢所欲言，提出你認為需要被討論的重大提案，經由網路群眾附議後，由NOWnews為你發聲。
這是台灣媒體的創舉！由NOWnews打造倡議平台，邀請所有對時事有熱情的網友們，針對五大領域提案，其中包括「行政法規」、「財政經濟」、「科技教育」、「人權正義』、「永續環保」。只要提案在30日內超過1千人線上附議，我們將啟動新聞團隊針對提案進行深入追蹤報導。
有別於以往政府的公眾倡議平台，最後得到的可能是官方單位的制式回應，NOWnews將透過媒體第四權的力量，探討問題源頭、推動輿論討論、更新進度並監督政府。
NOWnews期許CROSSROAD跨世代成為推動社會完善的力量，讓我們關注社會上的各種聲音，一起跨入更好世代。