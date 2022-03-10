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張菲嫩媳曝與酷龍緣份　1舉動直呼超荒唐

▲張菲嫩媳翁馨儀親揭與酷龍緣份。（圖／翁馨儀IG）
▲張菲嫩媳翁馨儀親揭與酷龍緣份。（圖／翁馨儀IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-10 10:05:32

藝人大S（徐熙媛）8日驚喜宣布再婚，對象是20年前的舊愛，南韓團體「酷龍」成員具俊曄，突然其來的喜訊震驚不少人。張菲的嫩媳翁馨儀也在IG透露，自己入行契機，竟然跟酷龍有關，直呼「好荒唐」。

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▲翁馨儀自爆因酷龍才當明星。（圖／翁馨儀IG）
▲翁馨儀自爆因酷龍才當明星。（圖／翁馨儀IG）
酷龍當年紅遍大街小巷，是南韓流行團體始祖，此次大S再婚具俊曄，也掀起不少人的回憶殺。翁馨儀在IG上透露，自己幼稚園時很愛聽酷龍的神曲《bing bing bing》，只要聽到音樂她就會跟著跳經典動作，而家人也因此覺得她很有表演天份，叫她以後要當明星，「最荒唐的是，我竟然把這句話聽進去了啦」。

翁馨儀說自己當年上講台都會發抖，個性害羞的她，因一首《bing bing bing》還在留言卡裡的志願寫當明星，憶起這段往事讓她直呼「真不曉得我當時是哪來的自信啦，超丟臉！」

▲翁馨儀與張菲兒子張少懷結婚多年。（圖／翁馨儀IG）
▲翁馨儀與張菲兒子張少懷結婚多年。（圖／翁馨儀IG）
▲大S和「酷龍」成員具俊曄再婚消息震撼各界，經典歌曲《Bing Bing Bing》成為今日最熱門放送。（圖／翻攝畫面）
▲酷龍當年紅遍大街小巷。（圖／翻攝畫面）
南韓團體「酷龍」由具俊曄和姜元來組成，具俊曄的光頭成為他的招牌造型，1996年以Hip-Hop舞曲及R&B、饒舌曲風的歌曲震驚韓國樂壇。其中徐懷鈺的名曲《妙妙妙》就是翻唱酷龍的《脫離城市》，杜德偉、蘇慧倫、草蜢都有翻唱過他們的歌曲，可見酷龍當年在歌壇的影響力不容小覷。（編輯：薛羽彤）

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