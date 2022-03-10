上班族流行學什麼？「這語言」意外爆紅 學費貴1倍搶翻
上班族想要加薪，嫌靠工作賺太慢，多學一點技能搞「斜槓」正流行！根據「PRO360達人網」調查2022年1、2月上班除進修相關課程需求增加的狀況，排名第一的是「健身運動類」，研判可能是過完農曆新年後想甩肉的上班族變多了，但有趣的是，排名第二的「語言與升學課程」中，受到近期俄烏戰爭新聞暴增的關係，在平台上尋求俄文高手的案量大幅增加，顯見不少人想要另闢蹊蹺，不過因為俄文家教比較冷門，平均每小時收費600到1000元，比起學其他語言高出1倍以上。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-10 10:21:01｜2022-03-10 10:23:21
PRO360達人網調查發現，隨著年後開工生活恢復正常，根據往年經驗都是減肥潮的開始，因此頭兩個月「健身運動類」成為上班族學習的熱門項目，包括拳擊、空中瑜伽、滑班教學都很熱門。另一方面，價格不高、容易上手的親子運動，單堂課大約每小時600元起跳，也相當受到青睞。
上班族進修語言一直以來都是相當受到重視，在課程需求排名中名列第二。主流的歐美語系仍然是上班族進修的重點，不過平台發現，近期受到俄烏戰爭訊息量大增影響，不只相關工作需求爆冷增多，不少上班族對於學俄文躍躍欲試，但過去俄文家教確實比較冷門，在需求增加情況下，學費也水漲船高，平均每小時收費600到1000元。而過去幾年熱門的東南亞語文，包括菲律賓、越南文學習也維持在高檔，不過費用上就相對便宜，例如越南文每小時平均僅300到600元。
而上班族工作壓力大，不少人今年也想學才藝，其中以鋼琴、吉他等音樂課程最多，不過手作課程也有興起的趨勢，像是香氛蠟燭，編織品，或是烘焙課。PRO360達人網董事長李倫家表示，上班族薪資漲幅有限，許多人因興趣，選擇多元斜槓，而手作香皂，蠟燭都可以成為業外收入，而餐飲及烘焙的創業門檻較低，透過考取專業證照還可為創業打基礎，且手作除了培養一技之長，更有抒壓功效，也屬於療癒系進修課程，而這些課程每小時費用大約都在800元起跳。
另外，不少上班族因應職場需求，電腦及軟體學習的「職能課程」，和包括腦力開發、速讀訓練等課程的「潛能開發」類別也很夯。李倫家表示，在職進修有助增進自身在社會上的競爭力，產業發展快速和社會競爭之下，「斜槓」已成趨勢。不過建議上班族先培養強化至少一項的基本專業強項，再從興趣拓展延伸第二專長，才不至於樣樣通樣樣鬆，對於本職升遷，或未來轉職、創業才有更多的優勢。