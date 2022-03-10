林昶佐提議免役與女性自願者納入教召 邱國正：可以研議
俄羅斯入侵烏克蘭導致兩岸對峙情勢升溫，國內浮現全民國防聲音，無黨籍立委林昶佐今（10）日建議免役、女性與除役的國人若自願也可以納入教召訓練的行列中。對此，國防部長邱國正表示，可以研議，愛國不分男女老幼，參與不一定是加入戰鬥兵員。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-10 11:00:40｜2022-03-10 11:01:44
外交國防委員會今（10）日邀請國防部、外交部、國家安全局、僑務委員會、大陸委員會、經濟部、國家發展委員會等部會報告「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」。
上週立院院會總質詢時，民進黨立委王定宇詢問，是否可能開放民間訓練機制讓國人訓練戰技？邱國正回答說，沒有要將營區變BB彈靶場的規劃。林昶佐今日在委員會質詢時詢問免役、女性與除役的國人若自願拿起武器堅守家園，是否也可以納入教召的訓練行列中？
邱國正答覆表示，當然可以研議，愛國不分男女老幼，但現行做法有年齡層限制，一旦作戰任何人要參與絕對都樂觀其成，參與工作國軍來分配不一定是加入戰鬥兵員，成為勤務或是戰鬥支援都是很大的幫助。
台灣民眾黨立委邱臣遠詢問民調支持擴大徵兵、女性應納入軍事訓練範圍，國防部是否有規劃 ?邱國正表示，這些議題都有討論，對兵力增加他都樂觀其成，國防部研議持續在進行。