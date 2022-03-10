青少年不能打高端 李秉穎曝食藥署說「不能橋接再橋接」
國產高端新冠肺炎疫苗目前僅開放20歲以上民眾接種，今（10）日ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎透露，高端已送件盼開放12至18歲青少年施打，但遭食藥署拒絕，原因則為「不能橋接再橋接」。
記者許若茵／台北報導
2022-03-10 10:34:38
我國12至18歲青少年現階段僅可施打BNT疫苗，若想接種國產高端疫苗，須滿20歲才可施打。今李秉穎於廣播節目中透露，高端期盼能擴大施打12至18歲族群，早已送件供食藥署審核，但食藥署「不讓它過」，原因是「不能橋接再橋接」。
李秉穎說明，一開始，高端疫苗就採用免疫橋接與AZ疫苗比較，拿到緊急授權許可，現在高端使用小孩抗體與高端成人抗體比較，但食藥署認為，「因為成人是用橋接的，不可能不停的橋接」。
「我覺得是沒有道理啦！」李秉穎舉例，肺炎鏈球菌疫苗本來為7價，後來使用免疫橋接變成13價，不可能每次都去做大規模的對照，現在還有尚未在台上市的20價肺炎鏈球菌疫苗，這也是跟13價橋接而來，國際上就是有橋接再橋接案例，「沒有人說橋接再橋接是不可以的」，確保抗體足夠即可，且現在大多數人都已具有抗體，不太可能再做對照研究。
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