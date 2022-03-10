打比特幣害自己？挖礦市場拱手讓美　中國半導體滿盤輸

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但自從去年9月，中國當局實施禁令，打壓加密貨幣挖礦以及交易行為，連帶削弱了中國挖礦機的出口量。同年10月，中國國家發展和改革委員會（NDRC）更通過將加密貨幣挖礦列入工業黑名單，再度增加打壓力度後，中國挖礦機製造商也紛紛出逃，削弱中國在半導體貿易戰中的優勢。
如今挖礦機市場的主導者已經換成美國，預計將保持領先至2027年。美國也已經取代中國成為全球最大的比特幣開採國。
包括比特大陸在內的大公司已經削減了台幾店假直3億美元的半導體訂單，現在也正將生產線遷出中國。但全球加密挖礦硬體市場預計將在2020年至今年年底前，增加超過28億美元的商機，事態如此發展，也讓中國錯過這塊商業大餅。
根據東亞論壇（East Asia Forum）表示，預計大多數的挖礦機製造商將會遷往美國，美國為積體電路提供更好的基礎設施，且在地理位置上更接近生產商和最終用戶。
報告指出，中國實際上是半導體的重要進口國，因為包括國內晶片製造商中芯國際在內，也只能生產N+1節點，不適用於加密貨幣採礦設備。因此即使中國沒有實施採礦禁令，也無法作為採礦設備出口國的主導地位。
此外，在美中貿易戰持續的情況之下，美國可能會限制台積電對中國銷售，報告稱，台積電目前已經放棄第二大客戶，並暫停多家中國超級電腦的訂單，「台積電對美國的忠誠超越了商業和政治。」報告指出，台積電的機械設備和知識產權主要是從美國或美國聯合公司如應用材料公司進口。